Как будет развиваться самый западный регион России

Онлайн-интервью

«Газета.Ru»

Алексей Никольский/РИА «Новости» Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

23 ноября в редакции "Газеты.Ru" губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответит на вопросы читателей "Газеты.Ru" и расскажет о проблемах региона, планах по его развитию на 2018 год. Задайте свой вопрос самому молодому российскому губернатору прямо сейчас.