Онлайн-интервью
Как будет развиваться самый западный регион России
Онлайн-интервью с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым
«Газета.Ru»
23 ноября в редакции "Газеты.Ru" губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответит на вопросы читателей "Газеты.Ru" и расскажет о проблемах региона, планах по его развитию на 2018 год. Задайте свой вопрос самому молодому российскому губернатору прямо сейчас.
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Начало трансляции: 23 ноября 2017 в 15:00