Курсы валют$ 59.34 (+0.347) 69.95 (+0.272)
Пенсионный советник
title=''
Черные дни диктатора
title=''
Как убивают российский спорт

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

Онлайн-интервью

Как будет развиваться самый западный регион России

Онлайн-интервью с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Алексей Никольский/РИА «Новости»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
23 ноября в редакции "Газеты.Ru" губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответит на вопросы читателей "Газеты.Ru" и расскажет о проблемах региона, планах по его развитию на 2018 год. Задайте свой вопрос самому молодому российскому губернатору прямо сейчас.
Задайте свой вопрос
Вопросы с ответами
Все вопросы читателей «Газеты.Ru»
Начало трансляции: 23 ноября 2017 в 15:00