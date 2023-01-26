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Какие танки будут поставлять на Украину

Великобритания, страны Евросоюза и США готовятся к отправке своих танков на Украину. В середине января стало известно, что Лондон отправит Киеву 14 танков Challenger II, поставки ожидаются в ближайшие недели. 25 января Германия согласилась передать 14 машин Leopard II A6, суммарная европейская поставка «Леопардов» разных модификаций должна составить 2 танковых батальона — около 90 машин. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, на Украине они окажутся лишь через 3-4 месяца. США также готовы отправить свои М1 Abrams. По данным Bloomberg, речь идет о 31 танке стоимостью $400 млн. По информации турецкого агентства Anadolu, США передадут Украине от 30 до 50 танков.
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