26 января 2023, 11:44 Инфографика Какие танки будут поставлять на Украину

Великобритания, страны Евросоюза и США готовятся к отправке своих танков на Украину. В середине января стало известно, что Лондон отправит Киеву 14 танков Challenger II, поставки ожидаются в ближайшие недели. 25 января Германия согласилась передать 14 машин Leopard II A6, суммарная европейская поставка «Леопардов» разных модификаций должна составить 2 танковых батальона — около 90 машин. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, на Украине они окажутся лишь через 3-4 месяца. США также готовы отправить свои М1 Abrams. По данным Bloomberg, речь идет о 31 танке стоимостью $400 млн. По информации турецкого агентства Anadolu, США передадут Украине от 30 до 50 танков.