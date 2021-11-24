24 ноября 2021, 16:02 Инфографика В какие приметы верят россияне

Большинство россиян не считают себя суеверными, но изредка придерживаются некоторых примет, следует из опроса сервиса Яндекс.Недвижимость, поступившего в «Газету.Ru».



Самая популярная примета связана с зеркалом: нужно посмотреть в свое отражение, если что-то забыли и приходится возвращаться домой — ее придерживаются 55% опрошенных. 53% считают, что перед долгой дорогой стоит посидеть «на дорожку», чтобы путешествие было благополучным. Около 47% респондентов не передают предметы через порог своей квартиры, поскольку это «к несчастью или к ограблению».



В какие еще приметы верят россияне - в инфографике «Газеты.Ru»