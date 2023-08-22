15-й по счету саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Встреча впервые за три года состоится в очном формате. Президент Владимир Путин поучаствует по видео-связи. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. На полях саммита в том числе обсудят вопрос расширения альянса. 23 страны ждут рассмотрения официальной заявки на вступление в сообщество.
Что такое саммит БРИКС — подробнее в инфографике «Газеты.Ru»
В Йоханнесбурге открывается саммит БРИКС
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