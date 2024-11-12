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Интерактивная карта выборы в США 2024

5 ноября в США прошли выборы. Борьба велась между двумя основными кандидатами: республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис. Им нужно было одержать победу в семи неопределившихся штатах – Висконсине, Мичигане, Неваде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Аризоне, – поскольку в других штатах жители заранее определились, как будут голосовать. Во всех семи выиграл Трамп, хотя в 2020 году все они, кроме Северной Каролины, поддержали демократа Джо Байдена.
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Дональд Трамп
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Камала Харрис
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В США действует система непрямых — двухступенчатых выборов президента и вице-президента страны. После всенародного голосования голосует коллегия выборщиков — и именно они фактически выбирают высших должностных лиц страны. Число выборщиков пропорционально населению штата. В настоящее время это от 3 до 55 человек, 538 выборщиков всего по стране. В большинстве штатов голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска, законы которых предусматривают иной порядок.
2024
2020
2016
2012
2008
2004
Победил Трамп
Победила Харрис
Нет данных

В США действует система непрямых — двухступенчатых выборов президента и вице-президента страны. После всенародного голосования голосует коллегия выборщиков — и именно они фактически выбирают высших должностных лиц страны. Число выборщиков пропорционально населению штата. В настоящее время это от 3 до 55 человек, 538 выборщиков всего по стране. В большинстве штатов голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска, законы которых предусматривают иной порядок.

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