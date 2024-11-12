12 ноября 2024, 16:42 Инфографика Интерактивная карта выборы в США 2024

5 ноября в США прошли выборы. Борьба велась между двумя основными кандидатами: республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис. Им нужно было одержать победу в семи неопределившихся штатах – Висконсине, Мичигане, Неваде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Аризоне, – поскольку в других штатах жители заранее определились, как будут голосовать. Во всех семи выиграл Трамп, хотя в 2020 году все они, кроме Северной Каролины, поддержали демократа Джо Байдена.

i В США действует система непрямых — двухступенчатых выборов президента и вице-президента страны. После всенародного голосования голосует коллегия выборщиков — и именно они фактически выбирают высших должностных лиц страны. Число выборщиков пропорционально населению штата. В настоящее время это от 3 до 55 человек, 538 выборщиков всего по стране. В большинстве штатов голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска, законы которых предусматривают иной порядок. 2024 2020 2016 2012 2008 2004 Победил Трамп Победила Харрис Нет данных