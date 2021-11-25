25 ноября 2021, 17:51 Инфографика У каких автомобилей в России самый большой пробег за 5 лет

Российские водители преодолевают отметку в 100 тыс. км пробега к пяти годам эксплуатации автомобиля, выяснили эксперты «СберАвто» и назвали средний пробег и количество владельцев к этому же сроку у наиболее популярных машин в стране.



В сегменте B за пять лет автомобили набирают наибольший средний пробег — 103 тыс. км. Самый большой километраж зафиксирован у французского Renault Logan (184 тыс. км при 1,4 владельца), но количество владельцев больше у корейского Kia Rio (1,8 при в 92 тыс. км). Наименьший пробег у Renault Sandero (74 тыс. км), а наименьшее количество владельцев у чешской Skoda Rapid (один).



У каких автомобилей в России самый большой пробег за 5 лет — в инфографике «Газеты.Ru»