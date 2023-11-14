Кто последний в очереди? Все претенденты на британскую корону
Линия престолонаследия в Великобритании сейчас идет от принца Уильяма, старшего сына Карла III — к его детям. Это означает, что чем больше детей у нынешнего принца Уэльского, тем дальше от трона его младший брат принц Гарри. Впрочем, принц и его супруга Кэтрин, по всей вероятности, остановятся на трех детях, а это значит, что принц Гарри в ближайшее время останется пятым в очереди на престол. Но когда старший сын Уильяма принц Джордж возмужает и станет отцом, его дядя окажется еще дальше от трона, ведь в линии престолонаследия вслед за Джорджем, занимающим сейчас второе место, на третьем будет его старший ребенок.
Окинуть взглядом всю очередь на британский трон можно благодаря инфографике «Газеты.Ru».