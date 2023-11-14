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Инфографика

Кто последний в очереди? Все претенденты на британскую корону

14 ноября король Великобритании Карл III отмечает 75-летие. В течение многих лет он оставался наследником короны, пока британский трон занимала его мать Елизавета II — она поставила рекорд по продолжительности правления, оставаясь на престоле в течение 70 лет, с 1952-го по 2022-й. Карл III занял трон 8 сентября 2022 года. А 6 мая 2023-го был коронован в Вестминстерском соборе.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Линия престолонаследия в Великобритании сейчас идет от принца Уильяма, старшего сына Карла III — к его детям. Это означает, что чем больше детей у нынешнего принца Уэльского, тем дальше от трона его младший брат принц Гарри. Впрочем, принц и его супруга Кэтрин, по всей вероятности, остановятся на трех детях, а это значит, что принц Гарри в ближайшее время останется пятым в очереди на престол. Но когда старший сын Уильяма принц Джордж возмужает и станет отцом, его дядя окажется еще дальше от трона, ведь в линии престолонаследия вслед за Джорджем, занимающим сейчас второе место, на третьем будет его старший ребенок.



Окинуть взглядом всю очередь на британский трон можно благодаря инфографике «Газеты.Ru».

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