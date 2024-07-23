23 июля 2024, 18:41 Инфографика Подорожало в разы: сколько теперь стоит обращение в суд

Госдума приняла изменения в Налоговый кодекс, проиндексировав размер судебных пошлин. Стоимость подачи заявлений в суд вырастет и для граждан, и для организаций. Так, дороже станет разводиться, спорить с органами власти и жаловаться в Верховный суд.

close 100% Алина Джусь/"Газета.Ru"