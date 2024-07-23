Подорожало в разы: сколько теперь стоит обращение в суд
Госдума приняла изменения в Налоговый кодекс, проиндексировав размер судебных пошлин. Стоимость подачи заявлений в суд вырастет и для граждан, и для организаций. Так, дороже станет разводиться, спорить с органами власти и жаловаться в Верховный суд.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"
При этом закон вводит и новые льготы. От уплаты пошлин по ряду споров освободят сирот, граждан-банкротов и кредиторов. Кроме того, по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье, предусмотрена 70% скидка.