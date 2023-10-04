Россия заняла последнюю строчку рейтинга «Большой двадцатки» по стоимости комбо-обеда из «Биг Мака» (в российской «Вкусно — и точка» аналог называется «Биг Хит»), картошки фри и стаканчика колы. Расчеты были сделаны агентством «РИА Новости» по средним курсам национальных валют в октябре.
Так, пообедать в российских кафе можно всего за 294 рубля. Для сравнения, точки общепита лидера списка – Германии – продают тот же набор блюд и напитков за 1 144 рубля.
В самую «дорогую» пятерку также входят Канада (1 023 рубля), Франция (994 рубля), Италия (937 рублей), а также Австралия и США (885 рублей).
Самые дешевые «Биг Маки» среди стран G20 оказались в России
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Алина Джусь/"Газета.Ru"