Самые дешевые «Биг Маки» среди стран G20 оказались в России

Октябрьский бунт. Зачем Ельцин 30 лет назад расстрелял Белый дом

В начале октября 1993 года в России разразился политический кризис — наиболее острый за все годы постсоветской истории. Противоречия между президентом Борисом Ельциным и лидерами парламента привели к кровопролитию в Москве. «Газета.Ru» пообщалась с очевидцами событий о том, что происходило в те дни: как как на улицах летали булыжники и свистели пули, как громили мэрию и штурмовали телецентр «Останкино», как танки расстреливали Белый дом. И чем все это закончилось.