Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Самые дешевые «Биг Маки» среди стран G20 оказались в России

Россия заняла последнюю строчку рейтинга «Большой двадцатки» по стоимости комбо-обеда из «Биг Мака» (в российской «Вкусно — и точка» аналог называется «Биг Хит»), картошки фри и стаканчика колы. Расчеты были сделаны агентством «РИА Новости» по средним курсам национальных валют в октябре.

Так, пообедать в российских кафе можно всего за 294 рубля. Для сравнения, точки общепита лидера списка – Германии – продают тот же набор блюд и напитков за 1 144 рубля.

В самую «дорогую» пятерку также входят Канада (1 023 рубля), Франция (994 рубля), Италия (937 рублей), а также Австралия и США (885 рублей).
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Картина дня
От витражных стекол до квантовой связи: «Нобеля» по химии получил выходец из СССР
Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек
«Антиазербайджанская атмосфера». Алиев отказался встречаться с лидерами Армении и ЕС
Президент Азербайджана Алиев отказался от встречи с Арменией и ЕС в Гранаде
Пашинян заявил о готовности подать в отставку
Мужчина в арбузном шлеме ездил на перевернутой «семерке» по городу
Президент Ирана оценил присутствие НАТО на Южном Кавказе
Названы итоги заседания Совета Украина — НАТО
Звезда «Реальных пацанов» рассказал, как подружился с Хабенским из-за ночных бесед в палатках
Новости и материалы
На юге Москвы нашли загадочное «капище»
Сбербанк предложил новый способ инвестиций
Иван Охлобыстин объяснил, почему бросил режиссуру
«Спартак» разгромно уступил «Динамо» в матче Кубка России
Нурлан Сабуров объяснил долгие перерывы между выпусками «ЧБД»
Ученые обнаружили подземное «море» под Новой Зеландией
Посол Израиля в Киеве удалил видео с песней украинских националистов
Google представила новый смартфон Pixel 8
В Красноярском крае загорелось здание на площади более 2000 квадратных метров
Татьяна Буланова и Света Светикова рассказали, как заставляют себя выходить на сцену
Швеция и Украина договорились начать переговоры о гарантиях безопасности
Канада разрешила своим компаниям обходить антироссийские санкции
Футболист сборной Аргентины назвал игрока, который является примером для подражания
Российские врачи спасли пациента, потерявшего два литра крови
Симоньян ответила на критику после предложения провести ядерный взрыв в Сибири
Путин обратился к российским педагогам в преддверии Дня учителя
Синнер поблагодарил Медведева после победы в финале турнира в Пекине
В Саратове у трамвая на остановке загорелся моторный отсек
Все новости
В Госдуме назвали пренебрежительным обращение Волочковой с памятником ВОВ
Вдова Солженицына призвала Азербайджан освободить Варданяна
Путин высказался о «дядях и тетях», которые присваивают чужие активы
Колхоз требует у «Уральских авиалиний» 1,2 млн руб., если севший в поле самолет не уберут
Украинская журналистка пропала в новых регионах РФ
«О поломке телефонов не идет и речи»: физик оценил идею Симоньян взорвать ядерную бомбу над Сибирью
Физик Могилевский: атомный взрыв в космосе не способен уничтожить все спутники
Рыцарь, трубы и спящие немцы. Лучшие фото Октоберфеста-2023
Ждет ли «Атом» участь Zetta: новому российскому электрокару не хватает денег
Создатели электрокара «Атом» попросили денег у государства на свой стартап
Октябрьский бунт. Зачем Ельцин 30 лет назад расстрелял Белый дом
В начале октября 1993 года в России разразился политический кризис — наиболее острый за все годы постсоветской истории. Противоречия между президентом Борисом Ельциным и лидерами парламента привели к кровопролитию в Москве. «Газета.Ru» пообщалась с очевидцами событий о том, что происходило в те дни: как как на улицах летали булыжники и свистели пули, как громили мэрию и штурмовали телецентр «Останкино», как танки расстреливали Белый дом. И чем все это закончилось.
«Неужели в России умеют так здорово писать про евреев?» Интервью со звездой Netflix Герой Сандлером
Звезда сериала Netflix Гера Сандлер назвал Любовь Аксенову суперпрофессионалом
«Ничего хорошего»: в Сибири оценили предложение Симоньян взорвать в регионе ядерную бомбу
Депутаты ГД потребовали от Симоньян извинений за слова о ядерном взрыве в Сибири
«Цифры несопоставимы»: Пушилин сравнил число российских и украинских пленных
Глава ДНР Пушилин: около 500 российских военных находятся в плену на Украине
«Секретная встреча в Стамбуле». Как Россия обсуждала с Западом ситуацию в Карабахе
Politico сообщило о «тайных переговорах» РФ, ЕС и США по Нагорному Карабаху
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий