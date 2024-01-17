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Материнский капитал в 2024: как получить, сколько заплатят

С этого года маткапитал положен только на детей, которые по рождению являются гражданами РФ. У родителей должно быть российское гражданство на момент рождения или усыновления ребенка. Исключение — жители присоединенных регионов. Они могут получить выплаты «независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства».
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

На маткапитал могут претендовать:

  • женщины, которые родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020 года или второго ребенка, если предыдущие дети родились после 1 января 2007 года;

  • мужчины — единственные усыновители первого ребенка, если решение суда вступило в силу после 1 января 2020 года, или второго с последующими, если решение суда вступило в силу после 1 января 2007 года.

Размер маткапитала увеличат с 1 февраля, после чего он составит:

За первого ребенка 630,4 тыс. руб. (на 43,5 тыс. больше прошлого года).

За второго ребенка 833 тыс. руб. (на 54,4 тыс. больше 2023-го). Но только, если родители не забирали маткапитал за первенца.

В противном случае за второго ребенка государство выплатит 202,8 тыс. руб.

За третьего ребенка при отсутствии предыдущих выплат также можно получить 833 тыс. руб.

Если же семья уже забирала маткапитал, она может рассчитывать на льготную ипотеку и субсидию в 450 тыс. руб. на погашения жилищного кредита.

Кроме того, если родители не успеют до 1 февраля потратить ранее полученные выплаты, остаток увеличат на 7,5%.

Как и раньше, маткапитал не выдают в виде наличных, поскольку его можно потратить только на определенные цели (например, улучшение жилищных условий или образование ребенка). Выплаты можно принять в виде бумажных или электронных именных сертификатов.

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