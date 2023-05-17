17 мая 2023, 12:17 Инфографика Кто правил Турцией за последний век

28 мая в Турции состоится второй тур выборов президента страны. За пост главы государства будут бороться действующий — с 2014 года — президент Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.



За последний век в Турции власть сменялась в основном демократическим путём — хотя один раз менялась форма правления с парламентской на президентскую республику, и дважды происходили военные перевороты (путчи 1960-го и 1980-го годов. Долго военные у власти не удерживались).



«Газета.Ru» вспоминает, кто правил Турцией со времён Кемаля Ататюрка — отца-основателя современного турецкого государства.