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Кто правил Турцией за последний век

28 мая в Турции состоится второй тур выборов президента страны. За пост главы государства будут бороться действующий — с 2014 года — президент Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

За последний век в Турции власть сменялась в основном демократическим путём — хотя один раз менялась форма правления с парламентской на президентскую республику, и дважды происходили военные перевороты (путчи 1960-го и 1980-го годов. Долго военные у власти не удерживались).

«Газета.Ru» вспоминает, кто правил Турцией со времён Кемаля Ататюрка — отца-основателя современного турецкого государства.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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