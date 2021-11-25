25 ноября 2021, 16:39 Инфографика Когда работается продуктивнее?

Россияне рассказали, какое время года и какой день недели считают самыми продуктивными. Исследование проводил сервис по поиску работы SuperJob.



«Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето — наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе», — говорится в результатах опроса.



Когда работается продуктивнее всего — в инфографике «Газеты.Ru»