Во всех регионах России уже проснулись клещи. Из-за их укусов к врачам обратились почти 4 тыс. человек. Клещи переносят множество вирусов, в том числе опасных энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма). Защититься поможет прививка от клещевого энцефалита: после стандартного курса иммунитет сохраняется три года. По данным Роспотребнадзора, 1,4 млн россиян уже вакцинировались. Пока случаи заболевания не выявлены.
Несмотря на то, что в российских городах, лесах и парках проводят обработку от клещей, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, закрывать тело одеждой и осматривать себя после прогулок на природе. Где в России можно встретить клещей, переносящих энцефалит, — в инфографике «Газеты.Ru».
В каких регионах России больше всего опасных клещей
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Алина Джусь/"Газета.Ru"