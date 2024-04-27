Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Инфографика

В каких регионах России больше всего опасных клещей

Во всех регионах России уже проснулись клещи. Из-за их укусов к врачам обратились почти 4 тыс. человек. Клещи переносят множество вирусов, в том числе опасных энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма). Защититься поможет прививка от клещевого энцефалита: после стандартного курса иммунитет сохраняется три года. По данным Роспотребнадзора, 1,4 млн россиян уже вакцинировались. Пока случаи заболевания не выявлены.

Несмотря на то, что в российских городах, лесах и парках проводят обработку от клещей, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, закрывать тело одеждой и осматривать себя после прогулок на природе. Где в России можно встретить клещей, переносящих энцефалит, — в инфографике «Газеты.Ru».
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Картина дня
Почти 70 дронов атаковали Кубань. Целью были нефтезаводы и военный аэродром
ГТРК «Кубань» опубликовала кадры падения дрона ВСУ в Славянске-на-Кубани
Военная операция на Украине, день 794-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 794-й день
В суде назвали роль нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Российские войска за неделю нанесли 35 ударов по объектам ВПК Украины
Украинские чиновники оценили сложности при мобилизации граждан
Omoda E5 будет продаваться в России в двух комплектациях
Ученые нашли генетическую причину болезни Паркинсона
Новости и материалы
МИД РФ: Москва внимательно наблюдает за всеми маневрами НАТО
Сходству новой девушки Тимати с Решетовой дали объяснение
Бюджетный Google Pixel 8a получит встроенные нейросети бесплатно
Из Курганской области начали выводить силы МЧС РФ
В ПМР прокомментировали призыв спикера парламента Молдавии называться румынами
ВС РФ немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение
В Москве студент колледжа выпрыгнул в окно во время контрольной работы
В Киеве прошел пикет с требованием установить сроки демобилизации
США оказывали давление на Украину, требуя новой мобилизации
В Подмосковье похоронили байкера Кирилла Ковалева
В Сибири бухгалтер детских садов присвоила более 1,4 млн рублей
Экс-тренер сборной России оценил игру «Локо» в полуфинале Кубка Гагарина
«Разбила голову»: Галич рассказала о падении матери в спа-центре
Стало известно, сколько Ferrari зарабатывает на каждой машине
Названы самые популярные у россиян предметы из «Бриллиантовой руки»
Израиль и «Хезболла» готовы пойти на эскалацию конфликта
Жителям Ишима запретили посещать дачи
Врач рассказал, к чему приводит густая кровь
Гематолог Серяков: сгущение крови повышает риск образования тромбов и инсульта
Все новости
В Петербурге задержали чеченского полицейского с подозрительными таблетками
Сырский признал перед западными союзниками обострение ситуации для ВСУ
В Госдуме заявили, что криптовалюты нужны России для закупки военного оборудования
В РПЦ отказались от попыток к пасхальному перемирию на Украине
Генсек НАТО объяснил рискованные решения альянса соседством с Россией
Суд оштрафовал журналиста за работу на «Медузу»
«Для успеха были нужны неудачи»: Стасу Михайлову — 55
В Оренбурге семья поселила на балконе соседского коня, чтобы спасти его от наводнения
Где гулять в Москве на майских праздниках: 3 маршрута для семей с детьми
Познавательные маршруты для семейных прогулок в столице на майские выходные
Вальпургиева ночь: что это за праздник и как он связан с шабашами ведьм
Вальпургиева ночь: история и суть праздника, традиции и приметы
«Важно смотреть состав». Как правильно выбрать и употреблять витаминные комплексы
Ученый-химик Семенова: витамин D в таблетках почти не усваивается
Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗИС. Что нашли у обвиняемого во взятках замминистра обороны
РИА: во время работы в МО Иванов с женой каждый год приобретали новые машины
СМИ опубликовали проект мирного договора между Россией и Украиной. Почему перемирие не состоялось?
Welt: Киев отказался от переговоров в Стамбуле из-за языковых требований Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами