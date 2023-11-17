Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Финляндия закрыла четыре КПП. Где они находятся

В ночь на 18 ноября прекратят свою работу четыре пропускных пункта на границе Финляндии и России. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля»). Три из четырех этих КПП находятся в Ленобласти, еще один – Карелии.

Протяженность сухопутной границы России и Финляндии составляет около 1,3 тыс. км. Между странами организовано девять погранпереходов.

КПП «Париккала» приостановил работу еще в апреле 2022 года. То есть, остаются рабочими четыре пункта, находящиеся на севере, довольно далеко от Петербурга. Это «Вартиус — Люття» и «Куусамо — Суоперя» (находятся в Карелии), а также «Салла» и «Райа-Йоосеппи» — «Лотта» (в Мурманской области). Какие погранпереходы закрыты, а какие продолжают работать – в инфографике «Газеты.Ru».
close
100%

Картина дня
Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества
Петербург вернул масочный режим в больницы из-за ковида
Что нужно знать о российском бюджете на 2024-2026 годы
Аналитик Антонов заявил об отсутствии рисков неисполнения бюджета РФ на три года
Путин призвал перестать делить человечество на сорта
Путин выступил против идеи выхода России из ООН
Путин назвал основную проблему европейских элит
Меган Маркл пришла на премьеру в платье за $1400
Новости и материалы
Финляндия готовится к полному закрытию границы с Россией
Елена Драпеко об отношении к Максиму Галкину: «Забыла и вычеркнула»
Путин заявил, что каждый человек имеет право на свою точку зрения
Медведев проиграл на Итоговом турнире
Россия сняла запрет на экспорт бензина
Врач рассказал о причинах и профилактике болезни Альцгеймера
MSHMC: человечество вступает в новую эру лечения деменции
Перевозчики в Коми отказались от использования символики в поддержку СВО
Долинский рассказал о последнем разговоре с Инной Чуриковой
Отставные военные призвали армию сместить премьера Испании
Эстония привезла к российской границе «зубы дракона»
В Петербурге двое мужчин напали на подростков и избили их во дворе школы
ГИБДД объявила сплошные проверки на дорогах
Путин назвал темпы роста экономики РФ по итогам года
Путин призвал брать лучшее из разных стран
Блогерша Лерчек задолжала налоговой более 296 млн рублей
Стало известно, как сборной России избежать давления
Московские ветеринары рассказали, как заботятся о беременной косатке Нае
Опасную для человека двухметровую птицу застали плавающей в океане
Все новости
В США заявили, что Россия вдвое увеличила вложения в госдолг. ЦБ это опроверг
Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
Армения передала в МУС документ о ратификации Римского статута
Группу «Би-2» призвали признать спонсорами терроризма
«Обращайтесь в консульскую службу»: Россия закрывает четыре визовых центра во Франции
Россия прекращает работу своих визовых центров во Франции с 24 ноября
«С такими друзьями Киеву и врагов не надо»: почему Запад не будет долго поддерживать Украину
Зеленский признал, что ВСУ без помощи Запада начнут отступать
«Если будет $1 млн гран-при, со всего мира приедут»: в РФ придумали альтернативу «Евровидению»
В России предложили создать замену «Евровидению» — «ИнтерВидение»
Дрянная девчонка и настоящий детектив: Рейчел Макадамс — 45
Создать хаос и сместить президента: Зеленский рассказал о подготовке «Майдана-3» на Украине
Bloomberg: Зеленский заявил, что на Украине готовится «Майдан-3»
Виновника обрушения дома в Астрахани вычислили по объявлению. В подъезде также нашли мешки
СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за сноса несущей стены при ремонте квартиры
Цензура, новый президент и Моргенштерн. Что рассказал Песков студентам
Песков: клевета на российских военных требует жестких мер
Израилю приходится выбирать между спасением заложников и наступлением
Посол Израиля в Москве заявил, что ХАМАС прекратил переговоры по заложникам
В России построили суперкар Rossa. Увидим ли мы его на дорогах
Автогонщик Русинов сообщил о возможности серийного производства суперкара Rossa
«Требовали 5 млрд рублей»: сотрудников ФСБ задержали по делу Merlion
Сотрудников ФСБ задержали по делу о вымогательстве у соучредителей Merlion
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий