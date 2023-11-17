17 ноября 2023, 18:53 Инфографика Финляндия закрыла четыре КПП. Где они находятся

В ночь на 18 ноября прекратят свою работу четыре пропускных пункта на границе Финляндии и России. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля»). Три из четырех этих КПП находятся в Ленобласти, еще один – Карелии.



Протяженность сухопутной границы России и Финляндии составляет около 1,3 тыс. км. Между странами организовано девять погранпереходов.



КПП «Париккала» приостановил работу еще в апреле 2022 года. То есть, остаются рабочими четыре пункта, находящиеся на севере, довольно далеко от Петербурга. Это «Вартиус — Люття» и «Куусамо — Суоперя» (находятся в Карелии), а также «Салла» и «Райа-Йоосеппи» — «Лотта» (в Мурманской области). Какие погранпереходы закрыты, а какие продолжают работать – в инфографике «Газеты.Ru».