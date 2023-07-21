Госдолг России формируется из ее внешнего и внутреннего долгов. К внешнему относится задолженность страны по зарубежным займам и невыплаченным по ним процентам. Фактически — все долги России в иностранной валюте (федеральных органов власти, субъектов федерации, ЦБ РФ, госструктур, банков и компаний).
Внутренний долг – это задолженность правительства РФ в рублях перед компаниями и гражданами по кредитам или государственным облигациям – например, облигациям федерального займа для населения.
Как менялся госдолг за последние годы — в инфографике «Газеты.Ru».
Что такое госдолг России и как он менялся за последние 20 лет
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Алина Джусь/"Газета.Ru"