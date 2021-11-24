24 ноября 2021, 16:48 Инфографика Из-за чего чаще всего увольняют россиян

Чаще всего в России увольняют с работы за то, что человек совершил аморальный поступок или находится в плохих отношениях с коллективом. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса Работа.ру и СберСтрахования на основе опроса. Было опрошено свыше 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.



Совершение аморального проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% работодателей, напряженные отношения с коллегами — 36%. 32% представителей компаний в качестве причины указали то, что сотрудник часто опаздывает, болеет или отпрашивается. 29% опрошенных могут расторгнуть договор с работником за то, что он часто отвлекается, 27% выбрали вариант «недоступен в рабочее время».



Из-за чего чаще всего увольняют сотрудников в России — в инфографике «Газеты.Ru»