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История космических запусков в СССР и России

Грузовой корабль «Прогресс МС-25» запустили к Международной космической станции с Байконура ракетой-носителем «Союз-2.1а». Это 8-й запуск с космодрома в Казахстане в 2023 году. Всего в этом году Роскосмос запустил 16 кораблей и космических аппаратов. Чаще всего пуски производили с Байконура. На втором месте – Плесецк в Архангельской области (5 раз).
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

За всю историю космических запусков СССР, а затем России, космодром Плесецк использовали чаще остальных – 1662 раза. Байконур с 1353 запусками на втором месте. Третий – Капустин Яр в Астраханской области (101 пуск).

Советский Союз впервые совершил запуск в космос 4 октября 1957 года. С Байконура успешно отправили первый искусственный спутник Земли. С космодрома Капустин Яр первый космический аппарат отправили 27 октября 1961 года, с Плесецка – 17 марта 1966 года.

Также космические запуски Роскосмос проводил с плавучей платформы «Одиссей» в Тихом океане (36), с космодрома Гвианский космический центр (27), с Восточного (15), из Ясненского ракетного соединения (10), с подводных лодок (3).

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