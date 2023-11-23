Как менялся «Москвич»

Ровно год прошел с возобновления выпуска отечественного автомобиля «Москвич». За год с конвейера сошло уже более 31 тыс. автомобилей. «Газета.Ru» вспоминает историю легендарного бренда.

Новые «Москвичи» делает столичный завод, который прежде выпускал Renault. Первенцем возрожденной марки стал компактный кроссовер «Москвич 3» — аналог китайского JAC JS4.

Первый кроссовер сошел с конвейера 23 ноября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил ключи от него оператору телеканала «Москва 24» со словами: «Будешь ездить, снимать город на первом «Москвиче».

Зимой стартовали продажи электрокара «Москвич 3е». Это также версия китайской машины, но со своими отличиями, например «наша» батарея большей емкости (65,7 кВт·ч против 55 кВт·ч).

Этой осенью начат выпуск седана «Москвич 6» сразу в трех комплектациях. Мощность двигателей от 136 до 174 л. с., объем 1,5 литра. Цена — от 2 млн 626 тысяч рублей.

В следующем году публике должны представить «Москвич 5» и «Москвич 8». Всего в 2024-м завод рассчитывает выпустить 50 тыс. автомобилей. С начала производства успели выпустить уже 31 тыс.