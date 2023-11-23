Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Как менялся «Москвич»

Ровно год прошел с возобновления выпуска отечественного автомобиля «Москвич». За год с конвейера сошло уже более 31 тыс. автомобилей. «Газета.Ru» вспоминает историю легендарного бренда.
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Новые «Москвичи» делает столичный завод, который прежде выпускал Renault. Первенцем возрожденной марки стал компактный кроссовер «Москвич 3» — аналог китайского JAC JS4.
Первый кроссовер сошел с конвейера 23 ноября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил ключи от него оператору телеканала «Москва 24» со словами: «Будешь ездить, снимать город на первом «Москвиче».

Зимой стартовали продажи электрокара «Москвич 3е». Это также версия китайской машины, но со своими отличиями, например «наша» батарея большей емкости (65,7 кВт·ч против 55 кВт·ч).

Этой осенью начат выпуск седана «Москвич 6» сразу в трех комплектациях. Мощность двигателей от 136 до 174 л. с., объем 1,5 литра. Цена — от 2 млн 626 тысяч рублей.

В следующем году публике должны представить «Москвич 5» и «Москвич 8». Всего в 2024-м завод рассчитывает выпустить 50 тыс. автомобилей. С начала производства успели выпустить уже 31 тыс.

Картина дня
Норвегия допустила закрытие КПП на границе с Россией
Президент Чехии: армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности
В Израиле назвали срок начала освобождения заложников из Газы
Раскрыты характеристики смартфона из линейки Realme 12
У россиянки нашли 11-сантиметровую опухоль во время беременности
Российский хоккеист НХЛ продлил серию из заброшенных шайб до пяти матчей
В Мурманской области ввели режим готовности из‐за закрытия Финляндией границ с Россией
Новости и материалы
Lenovo отзывает свои гаджеты из-за опасного дефекта
В аэропорту Екатеринбурга задержали вернувшегося из ОАЭ криминального авторитета
Обладателя «Оскара» Джейми Фокса обвинили в домогательствах
Один человек пострадал во время пожара на авиазаводе в Москве
В МИД Катара ожидают объявления времени перемирия между Израилем и ХАМАС в ближайшие часы
В ХАМАС в последний момент попытались изменить условия соглашения с Израилем
Первая шайба российского игрока в карьере принесла «Вашингтону» победу над «Баффало»
Автомобили «Москвич» появятся на зарубежных рынках
Названы сроки появления нового электромобиля «Москвич»
Правительство РФ не поддержало регулирование цен на топливо
Доказано внеземное происхождение кулона Тутанхамона
Стало известно о смене тактики ВСУ из-за погоды
У украинского футболиста «Валенсии» проблемы в общении с партнерами
В Подмосковье ищут поджигателей релейного шкафа на перегоне «Домодедово – Белые Столбы»
Марочко заявил, что ВСУ стали чаще использовать БПЛА на Краснолиманском направлении
Жители Ростова-на-Дону остались без света и тепла из-за повреждения кабеля
Политолог заявил о дыре в бюджете Украины, которую не закроют США
Возможного нового главу правительства Нидерландов назвали союзником Путина
Все новости
КНДР усилит войска на границе с Южной Кореей
ФБР сочло ДТП взрыв на Радужном мосту
Молдавский политик Ренато Усатый попросил Путина лишить его гражданства РФ
Стало известно о госпитализации эвакуированных из Газы россиян
«Грузия больше не банановая республика»: 20 лет Революции роз
Грозит ли Грузии новая Революция роз во главе с Саакашвили 20 лет спустя
Родион Пучков
Как искусственный интеллект помогает людям и компаниям
Королева крика и «жена» Шварценеггера: 7 лучших ролей Джейми Ли Кертис
Тест: на какого персонажа из приключений Незнайки вы похожи?
Узнайте из юмористического теста, кто вы из героев «Незнайки»
Улицкую, Ерофеева и Сорокина обвинили в финансировании ВСУ из-за автографа в книге
Улицкая, Ерофеев и Сорокин отвергли обвинения в поддержке украинской армии
Шольц призвал Путина вывести войска с Украины
Шольц на G20 предложил Путину завершить спецоперацию на Украине и вывести войска
«Не какая-то краткосрочная мера». Финны оставили открытым всего один КПП на границе с РФ
Финляндия с 24 ноября закроет все КПП на границе с РФ, кроме самого северного
Российские миллиардеры обжаловали решение суда по санкциям ЕС
Миллиардер Тимченко обжаловал решение суда оставить против него санкции ЕС
Российские журналисты пострадали при обстреле в Запорожской области
МО РФ сообщило об атаке БПЛА ВСУ на группу российских журналистов, они ранены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий