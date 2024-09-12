Украина, аборты и продажа оружия: что Трамп и Харрис обещают американцам

Выборы президента США пройдут 5 ноября, они станут юбилейными — 60-ми по счету. За голоса избирателей уже активно борются республиканец Дональд Трамп и кандидат демократов, действующая вице-президент Камала Харрис, заменившая в гонке главу государства Джо Байдена.



У оппонентов разные взгляды на ряд ключевых вопросов американской политики, включая конфликт на Украине и проблему мигрантов в США. При этом порой соперники приписывают друг другу несуществующие предвыборные обещания или провалы.

Так, на последних дебатах с Трампом Харрис заявила, что тот после своего прошлого президентского срока «оставил самый высокий уровень безработицы со времен Великой депрессии». На самом деле, после срока Трампа, к январю 2021 года, уровень безработицы в США упал даже ниже, чем при рецессии времен президента-демократа Барака Обамы. Также Харрис обвинила Трампа в желании ввести общенациональный запрет на аборты. Однако республиканец неоднократно это подчеркивал, что хочет лишь дать каждому штату право индивидуально принимать решение по этому вопросу.

Трамп со своей стороны неверно заявил, что Харрис уже баллотировалась на выборах 2020 года, но первой покинула гонку, «потому что потерпела неудачу» — на самом деле, до нее от участия в выборах отказались многие другие демократы, в том числе бывший тогда мэром Нью-Йорка Билл де Блазио. Кроме того, Трамп упрекнул демократов за то, что они якобы разрешают делать аборты на девятом месяце — но фактически это запрещено.

Что же на самом деле обещают кандидаты своим – в инфографике «Газеты.Ru».