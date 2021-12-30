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Инфографика

Где в России самая большая новогодняя ель

В преддверии Нового года российские города, по своему обыкновению, украсили наряженными елками. «Елочная» традиция пришла в нашу страну более четырех столетий назад, с тех пор закрепившись как один из главных символов празднования Нового года. Самая большую искусственную ель установили в Красноярске, ее высота достигает 55 метров. Самая большая живая ель — в Уфе (35 метров).

Где в России установлены самые большие ели – в инфографике «Газеты.Ru».
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