30 декабря 2021, 16:35 Инфографика Где в России самая большая новогодняя ель

В преддверии Нового года российские города, по своему обыкновению, украсили наряженными елками. «Елочная» традиция пришла в нашу страну более четырех столетий назад, с тех пор закрепившись как один из главных символов празднования Нового года. Самая большую искусственную ель установили в Красноярске, ее высота достигает 55 метров. Самая большая живая ель — в Уфе (35 метров).



Где в России установлены самые большие ели – в инфографике «Газеты.Ru».