Где самый доступный бензин

Агентство РИА Новости провело исследование по доступности бензина в странах Евразии в начале 2024 года. Россия в рейтинге заняла 15-ю строчку — на среднюю зарплату жители нашей страны могут купить 1164 литров АИ-95.

Самое доступное топливо — в Люксембурге. Там автомобилисты могут позволить себе больше 2,6 тыс. литров. На втором месте Великобритания. Кроме нее, в пятерку попали Ирландия, Австрия и Норвегия. Меньше всего топлива на среднюю месячную зарплату можно купить в Молдове — 456 литров.

В 2023 году бензин подорожал в 11 из 32 стран, которые участвовали в рейтинге. Больше всего в цене прибавило топливо в Казахстане (19,8%). Несмотря на это, бензин в республике оставался самым дешевым — 49 рублей за литр. Дороже всего заправляться в Норвегии — 187 рублей за литр.



В России за 2023-й бензин подорожал на 3%. Средняя цена за литр 95-го составила 52,9 рубля.