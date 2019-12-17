Более половины московского бюджета традиционно идет на социальные нужды. В будущем году только на финансирование денежных выплат, пособий и натуральных льгот москвичей правительство Москвы направит около 500 млрд рублей.

Рост экономики и бюджетных доходов позволил увеличить практически все пособия и социальные выплаты семьям с детьми, инвалидам, пожилым людям и москвичам, имеющим особые заслуги перед городом и страной, заявляют в мэрии. Всего же будет повышено порядка 90 различных выплат.