Что изменится для москвичей в 2020 году
Более половины московского бюджета традиционно идет на социальные нужды. В будущем году только на финансирование денежных выплат, пособий и натуральных льгот москвичей правительство Москвы направит около 500 млрд рублей.
Рост экономики и бюджетных доходов позволил увеличить практически все пособия и социальные выплаты семьям с детьми, инвалидам, пожилым людям и москвичам, имеющим особые заслуги перед городом и страной, заявляют в мэрии. Всего же будет повышено порядка 90 различных выплат.
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