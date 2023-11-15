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Инфографика

СССР против США: главные отличия «Бурана» от Space Shuttle

Корабль «Буран» — последнее крупное детище советской космической отрасли. Его век был недолгим, а первый испытательный полет 15 ноября 1988 года — последним. В 1990 году работы по проекту «Бурана» приостановили, а в 1993-м программу закрыли окончательно.

В 2002 году «Буран» сильно повредился при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. В итоге корабль распилили на части и продали на металлолом.

Тем не менее орбитальный самолет приобрел множество поклонников среди космических энтузиастов, а его успешная разработка стала важным достижением отечественных конструкторов.

Советские конструкторы не скрывали, что «Буран» появился как прямой ответ на американскую космическую программу Space Shuttle. Сходство двух кораблей очевидно, однако между ними есть существенные отличия. Какие именно — смотрите в инфографике «Газеты.Ru».
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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