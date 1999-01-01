2017 год — круглая дата для целого ряда отечественных госкомпаний. Десять лет назад Россия пошла по пути создания крупных госкорпораций, отвечающих за развитие основных секторов экономики — IT, космического направления, машиностроения, оборонной промышленности, энергетики. Чем ознаменовалась последняя декада, насколько эффективными оказались госкорпорации, как они показали себя в сфере инноваций, международного сотрудничества, экспорта, кто оказался успешнее — в нашем спецпроекте.

Россия и инновации За последние годы в России произошло улучшение инновационной среды, однако сама инновационная активность увеличилась несильно. В 2011 году правительство приняло десятилетнюю Стратегию инновационного развития. В 2015 году заработала объявленная президентом Национальная технологическая инициатива. Это привело к определенным позитивным сдвигам: в рейтинге Global Innovation Index с 2010 года Россия поднялась на 19 позиций, хотя до лидерства еще далеко — сейчас мы занимаем лишь 45-е место. Место России в рейтинге Global Innovation Index, 2007–2017 В 2013 году Россия занимала второе место в мире по абсолютному уровню госрасходов на коммерческие НИОКР, потратив около $15 млрд. Однако расходы, которые проходят в российском бюджете по статье НИОКР, в большей части таковыми либо не являются вовсе, либо могут ими считаться с большой натяжкой. Созданные инновации преимущественно направлены на традиционные рынки сбыта организации (большей частью — на внутренний рынок), нежели на мировой. «Лишь незначительная доля продукции классифицируется компаниями в качестве прорывной как для внутреннего, так и для мирового рынка», — отмечается в Национальном докладе об инновациях в России. Сильные и слабые стороны инновационной системы России (цифра в скобках отображает место России по данному показателю) Источник: Global Innovation Index 2017 Доля инновационной продукции в России в общем выпуске — 8–9% (в странах-лидерах ~15%) и не растет за последние три года. А результаты российских инноваций все еще обладают низкой конкурентоспособностью. 0,4% — доля России в общем мировом экспорте высокотехнологичных товаров, хотя и наблюдается позитивная динамика (в 2010 году доля России составляла 0,21%). При этом по ряду показателей наблюдается рост: так, растет спрос государства на инновационную продукцию, увеличились расходы на НИОКР в бюджетном секторе, более слаженной становится исследовательская кооперация. Но в целом инновационная политика остается скорее набором отдельных инициатив и решений, а не системным трендом, неотъемлемой частью экономической политики. Технологические гиганты Основной причиной скромных результатов может являться то, что до сих пор государственные инициативы были по большей части направлены на области, воздействие на которые дает либо отложенный (наука, образование, инновационная среда), либо ограниченный эффект в условиях разомкнутой инновационной системы (стартапы, венчурные инвестиции). Крупнейшие российские высокотехнологичные компании

Источник: финансовые отчеты компаний за 2016 год «Российские малые компании характеризуются слабой организационной оформленностью, а средний бизнес еще не набрал необходимую критическую массу для быстрого и устойчивого ответа на инновационную политику», — говорится в докладе. Крупный бизнес к инновациям наиболее расположен, именно в его сфере наблюдается самый высокий процент инвестиций. В России на сегмент крупных компаний приходится подавляющая доля экономики — 79% против 42% в среднем в развитых странах. Кроме того, высока доля государства в крупном бизнесе, что обуславливают привлекательность именно этой̆ группы для инновационной̆ политики. Сегмент крупных компаний Крупный̆ бизнес в условиях технологической̆ трансформации может в кратчайшие сроки обеспечить реальный коммерческий спрос для академической и предпринимательской среды. При этом таргетирование зрелого бизнеса позволит привлечь средний и малый бизнес, что создаст необходимый синергетический эффект с уже проводимыми инициативами. Фокус на крупном бизнесе позволит увеличить объем экспорта высокотехнологичной продукции в 2030 году в размере 21,5 трлн руб. в базовом варианте, 32,3 трлн руб. — в агрессивном, прогнозируют эксперты в Национальном докладе об инновациях в России. Прогнозируемый объем экспорта

высокотехнологичной продукции в 2030 году Однако существуют барьеры для развития инноваций, которые либо напрямую, либо косвенно затрагивают крупный бизнес. Одним из самых существенных барьеров является отсутствие кадров, обладающих необходимыми компетенциями для успешного внедрения инноваций. Кроме того, пока крупный бизнес формирует лишь третью часть патентов, в отличие от стран-лидеров, где он доминирует с точки зрения патентной активности. Необходимо разбудить крупный бизнес, этих «спящих гигантов», уверены эксперты. По их мнению, побуждение к технологической революции является нетривиальной задачей. Для решения этой задачи, в первую очередь, необходимо создание долгосрочной мотивации для руководства крупных компаний, а также фокус на повышение качества подготовки сотрудников. Некоторые компании уже активно внедряют эти рекомендации. К примеру, количество созданных новых рабочих мест в портфельных компаниях «Роснано» составило в 2016 году около 34,8 тысяч, из которых 1,3 тысячи (около 4%) — это высококвалифицированные работники, занятые НИОКР (по итогам 2015 года — 28,5 тысяч и 1,1 тысячи соответственно). Совокупные затраты портфельных компаний компании на НИОКР составили около 33,4 млрд рублей̆ против 30,6 млрд рублей̆ в 2015 году. Следствием активности развития прикладных исследований в области нанотехнологий стал рост числа международных патентов до 158 тысяч — на 50 тысяч больше, чем в 2015 году. Всего за последние 20 лет компанией подано более 370 тысяч патентных заявок в области нанотехнологий. совокупный объем финансирования НИОКР

в «Ростехе» в 2016 году Совокупный же объем финансирования НИОКР госкорпорацией «Ростех» в 2016 году составил 110 млрд руб. В результате выведено на рынок 235 инновационных продуктов, внедрено в производство 66 новых промышленных технологий. Получено 886 патентов, 1290 технических решений в режиме «ноу-хау». Выручка от реализации инновационной продукции выросла по сравнению с предыдущим годом на 38%, доля инновационной продукции в общей выручке составила 44%. Нарастил патентную активность и «Росатом»: количество зарубежных патентов выросло с 17 в 2014 году до 321 в 2016. Удельный вес инновационной продукции и услуг составил 13,56 %. В свою очередь, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также планирует создать благоприятную информационную среду и поддержать патентный поиск. В 2016 году существенный объем инвестиций корпорации пришелся на программы самолетов МС-21 (25,6 млрд. руб.) и Sukhoi Superjet 100 (4,3 млрд. руб.). Общий объем инвестиций в рамках НИОКР по госконтрактам в 2016 году составил 38,3 млрд. руб. В целом же корпорация направляет на НИОКР порядка 5% выручки. В 2016 году она внедрила в производство более 65 патентов и технических решений.

Россия наращивает несырьевой неэнергетический экспорт. Власти хотят представить миру новый имидж государства, как производителя разнообразной и высокотехнологичной продукции. Эксперты считают, что пока малому и среднему бизнесу не хватает опыта и формировать новый образ России будут госкорпорации. Динамика несырьевого неэнергетического экспорта России Лидеры несырьевого экспорта На сегодняшний день в России экспортную деятельность ведут около 30 тыс. компаний, поставляющих продукцию за пределы ЕАЭС, и порядка 10–12 тыс., которые экспортируют в страны ЕАЭС. «Все больше российских производителей понимают, что масштабирование бизнеса невозможно без выхода на внешние рынки», — комментируют в Минпромторге. Основные направления экспорта из России — это СНГ, Восточная Азия, Западная и Восточная Европа, Ближний Восток и Северная Африка. Ведущими партнерами России по несырьевому неэнергетическому экспорту традиционно выступают Казахстан, Китай и Белоруссия. Среди крупных покупателей российской продукции — Турция, Нидерланды, Египет, Германия. 20 ведущих партнеров России по несырьевому неэнергетическому экспорту в 2016 году Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России «Российская экономическая политика последних лет была ориентирована в основном на создание условий для импортозамещения. Эти меры дали хороший результат в части наработки у нас определенных компетенций и номенклатуры производимой продукции, но привели к появлению большого количества компаний, работающих без оглядки на качество и глобальную конкурентоспособность своего продукта», — выражает обеспокоенность глава «Деловой России» Алексей Репик. Несмотря на то, что экспортная статистика сегодня показывает позитивную динамику, страна испытывает дефицит предприятий, способных заявить о себе на международных рынках, создающих первоклассные бренды, которые востребованы за счет своей уникальности. «В России есть небольшая традиционная группа экспортеров (10 тыс. компаний), которая уже имеет опыт плодотворной работы на зарубежных рынках. Это «Вертолеты России», «Калашников» и ряд других крупных предприятий ГК «Ростех», концерн «Росатом», «Касперский», — перечисляет Тимур Атнашев, старший научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления ИОН РАНХиГС. По его мнению, успех небольшой группы экспортеров не распространяется на подавляющее большинство российских компаний, которые не экспортируют и про экспорт не думают. Расширять ассортимент поставляемых за рубеж продуктов надо за счет новых высокотехнологичных предложений. И у России есть определенные успехи в этом направлении: за 10 месяцев этого года на 11% до $35,1 млрд вырос экспорт товаров высоких переделов (в эту категорию входят, к примеру, легковые автомобили). 10 основных экспортных товаров верхних переделов в 2016 года Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России Примечание. В число 15 основных экспортных несырьевых товаров верхних переделов также входят авиатехника, оружие и боеприпасы, радиоактивные материалы, бронетехника, военные и специализированные суда. «Сейчас если продукция идет на экспорт, то это означает, что ей присвоен своеобразный знак качества. Российские компании, производящие продукты и услуги, должны сразу целиться на планку, заданную ведущими мировыми рынками, в том числе, формировать новые потребительские рынки и товарные ниши», — говорит Репик. Чтобы выйти на кратное увеличение экспорта, тысячи компаний должны пройти очень непростой путь от простого интереса собственника к экспорту до уровня 10-20% экспорта в выручке, указывает Атнашев. В то же время на политическом уровне тема несырьевого экспорта должна стать центральной в риторике властей. Также необходимо применение широкого спектра инструментов, стимулирующих развитие экспорта, включающих как административно-регуляторную, так и финансовую помощь. Кто формирует российский имидж Власти хотят сформировать новый образ России, как производителя разнообразной продукции, а не только поставщика сырьевых товаров. Для этого запущена программа «Made in Russia», которая направлена на повышение узнаваемости российской продукции. Соответствующий сертификат, к примеру, получил «КамАЗ» и производитель троллейбусов «ТролЗа». «Государственные корпорации работают на имидж государства, на его репутационный паблицитный капитал», — говорит исполнительный директор BrandTeam Александр Ермилов. «Госкомпании своей деятельностью призваны способствовать имиджу России, именно как высокотехологичной державы», — подтверждает президент Российской ассоциации общественных связей Виталий Расницын. С технологической и инновационной компанией ассоциируются «Ростех», «Роскосмос», «Роснано», «Росатом», перечисляет он. Крупнейшие экспортеры несырьевой продукции 2016 году "Ростех" по линии "Рособоронэкспорта" экспортировал продукции военного назначения (ПВН) на 13,1 миллиарда долларов. Объем валютных средств, полученных в 2016 году «Рособоронэкспортом» составил 12,3 млрд долларов. Объем портфеля заказов - 42,7 млрд долларов. В целом объем поставок ПВН в страны СНГ составил 244,2 млн долларов, из которых около 7,45 млн долларов пришлось на продукцию, поставленную оборонным предприятиям стран СНГ в рамках производственной и научно-технической кооперации. Основная часть поставок «Ростеха» приходится на авиационную промышленность: например, 2016 году был подписан твердый̆ контракт по запуску совместного производства вертолетов Ка-226 в Индии. Между тем, объем производства гражданской продукции госкорпорацией вырос на 11% до 374 млрд руб. «Выпуск конкурентоспособной гражданской продукции в высокотехнологичном секторе позволит обеспечить эффект масштаба, что критически важно для дальнейшего развития корпорации. Сегодня серьезно увеличилась доля экспорта высокотехнологичного медицинского оборудования для диагностики, хирургии, кардиологии, офтальмологии, отдельное направление – перинатальное оборудование, также серьезная доля экспорта приходится на аэродромное оборудование, автопром, гражданское стрелковое оружие, энергетическое оборудование, многие годы мы являемся крупнейшими поставщиками титановых изделий для ключевых мировых авиапроизводителей», - говорит гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Новые проекты, которые запускаются в корпорации, создаются с перспективой̆ экспорта. В свою очередь, за «Росатомом» первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, первое по обогащению урана (36% мирового рынка) и 17% мирового рынка ядерного топлива. Компания нарастила десятилетний портфель экспортных заказов до $137 млрд в 2016 году. В портфеле госкорпорации имеются проекты 36 энергоблоков в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. Наконец, объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2016 года достиг 290,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель по итогам 2015 года на 95,5 млрд рублей (или +49%). Объем экспорта продукции портфельных компаний АО «РОСНАНО» составил 53,7 млрд рублей, что больше объема экспорта в 2015 году на 14,6 млрд рублей (или +37%). «В следующие пять-семь, максимум, 10 лет наноиндустрия России по объемам экспорта войдет в топ-3 России среди хайтековских сфер», - оптимистичен председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. 200 крупнейших экспортеров в России Источник: рейтинг 200 крупнейших экспортеров России аналитического центра «Эксперт РА»

Российские промышленные компании вкладывают значительные средства в модернизацию производства и НИОКР. Однако реализация госпрограмм, в том числе по импортозамещению, и таких приоритетных проектов как поддержка экспорта российских товаров на внешние рынки, невозможна без квалифицированных кадров. Лучшим стимулом для них остается высокая стабильная зарплата и хороший соцпакет. Демографическая яма В России официальный уровень безработицы колеблется у отметки в 5,1%. Это довольно низкий показатель. «Рынок труда сейчас в вялотекущем состоянии. Не сильно растет и не сильно падает», — говорит председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Большой безработицы нет», — согласен заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер. Но по стране ситуация очень неоднородная. К примеру, в Москве уровень безработицы меньше 1%, тогда как показатель намного выше в сельской местности и моногородах, говорит научный сотрудник Высшей школы экономики (ВШЭ) Виктор Ляшок. Высокий уровень безработицы сохраняется на Дальнем Востоке — за 20 лет из региона в поисках лучшей жизни уехали почти 2 млн человек. При этом существует проблема качества занятости — оно очень низкое. «К сожалению, большинство рабочих мест у нас все еще остаются отсталыми и низкоконкурентными», — говорит Гонтмахер. При этом компаниям стоит готовиться к ситуации дефицита кадров. «Что касается России, особенно на ближайшие пять-шесть лет, ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжёлых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры», — прогнозирует министр экономического развития Максим Орешкин. По некоторым оценкам, сокращение трудоспособного населения с 2006 года к 2030 году может составить 10 млн человек. Кадровые потери связаны с провалом в рождаемости в 90-е годы. Минимум числа рождений был достигнут в 1999 году, и именно сейчас эти немногочисленные люди выходят на рынок труда. «Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», — объяснил министр. Рождаемость в России Источник: Росстат Одним из решений может стать роботизация производства. «У нас производительность труда и технологии растут: там, где было пять рабочих мест сейчас осталось одно. Это связано с роботизацией и безлюдными технологиями. Они внедряются по всему миру и в России. Это ведет к сокращению рабочих мест, и методы решения этого вопроса все еще не выработаны до конца», – отмечает Шмаков. Как вырастить рабочие кадры По данным Роструда, почти каждая третья вакансия в общероссийской базе вакансий «Работа в России», trudvsem.ru, относится к рабочим специальностям. При этом число открытых вакансий по наиболее востребованным рабочим специальностям превышает количество безработных граждан соответствующих специальностей. Работодатели высокотехнологичных и наукоемких отраслей России Источник: общероссийская база вакансий «Работа в России», trudvsem.ru «Желающих работать в госкомпаниях больше, чем предложений, поэтому с количественным дефицитом кадров они, скорее всего, не столкнутся. Но есть дефицит высококвалифицированных сотрудников. Остро стоит вопрос о качестве кадров, их профессиональной подготовке», — предупреждает Гонтмахер. Крупнейшие работодатели высокотехнологичных и наукоемких отраслей России Источник: общероссийская база вакансий «Работа в России», trudvsem.ru Российская система образования страдает определенной инертностью, которая мешает тому, чтобы на рынке труда вовремя появлялись востребованные специалисты. Эксперты Российской венчурной компании говорят, что развитие практико-ориентированной системы образования — задача на долгосрочную перспективу, а эффект может быть достигнут только в следующих поколениях. В такой ситуации одним из наиболее эффективных методов привлечения молодых специалистов в компаниях считают сотрудничество с вузами и научными организациями в качестве соисполнителей при выполнении исследований в рамках госпрограмм или инициативных НИОКР. Например, «Ростех» сотрудничает с 214 вузами, а также 50 профессиональными училищами, на основании которых осуществляется целевая подготовка специалистов. Кроме того, корпорация оказывает поддержку таких проектов, как «ИТ–Прорыв», образовательный центр «Сириус» и движение WorldSkills. В 2016 году по заказу «Росатома» в вузах было обучено более 2 тыс. студентов. Всего в прошлом году в организацию устроено 1085 выпускников вузов, почти половина из них — из опорных вузов вроде МИФИ. Привлечение выпускников должно помочь омолодить кадровый состав — пока возраст работников большого количества предприятий, особенно в оборонно-промышленной индустрии, близок к пенсионному. Хотя ситуация постепенно меняется к лучшему. Например, по итогам 2016 года доля работников в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в возрасте до 39 лет увеличилась с 46,1% до 47,5%, тогда как доля возрастной группы снизилась с 39,3% до 37,5%. В корпорации отмечают, что удержать молодые кадры им помогли программы стажировок и улучшение социальных гарантий. Чем привлекает работа в госкорпорации Хорошим стимулом для привлечения молодежи на предприятия была и остается гибкая система мотивации. Прежде всего — хорошая зарплата и социальный пакет. Крупнейшие работодатели среди промышленных госкомпаний Количество сотрудников в 2016 году Источник: Финансовая отчетность компаний «Госкомпании в России очень разные, но всех их объединяет относительно высокая зарплата. Госкомпании в представлении соискателей — это некий «островок стабильности», — говорит Гонтмахер. «Стабильность госкорпораций конечно же привлекает туда работников. Такие компании дают более стабильное рабочее место в условиях современной российской экономики», — подтверждает Шмаков. «HR-бренд госкорпорации сформировался уже давно и прочно осел в представлениях потенциальных работников. Основными преимуществами трудоустройства в госкомпаниях для соискателей являются стабильные трудовые отношения, соблюдение буквы закона и планомерно-осязаемые карьерные перспективы», — говорят в HeadHunter. Госкорпорации на данный момент активно ищут как менеджеров и управленцев, так и рабочие специальности. Повышен интерес у госкорпораций к инженерным кадрам, идет активное формирование учебных классов, готовящих специалистов к работе на производстве с помощью программ обучения на VR, AR и искусственном интеллекте, отмечают в SuperJob. И если ранее бытовал стереотип, что в госкорпорации идут за трудозатратами без переработок и инициативных течений, то в настоящее время такие положения чаще всего недействительны. «Современные работные предложения в госкорпорациях, помимо сохранения изначальных преимуществ, приобрели также несколько факторов привлекательности для сотрудников, как молодых и высокопотенциальных, так и состоявшихся экспертов-профессионалов. Зарплатные предложения для специалистов-профессионалов вышли на уровень выше среднерыночного, перспективы развития для молодых сотрудников стали более ощутимыми, а региональная представленность госкорпораций делает их одними из предпочтительных работодателей на рынке труда мелких городов на периферии», — говорят в HeadHunter. «Не во всех компаниях с государственным участием высокие зарплаты: ситуация очень разная», — предупреждает Шмаков. Согласно исследованиям SuperJob, за несколько лет у ряда госслужащих упала удовлетворенность оплатой труда. Например, по данным Минкомсвязи, средняя зарплата на «Почте России» составляла только 21 тыс. руб. На Уралвагонзаводе в 2016 году средняя зарплата составляла 29,5 тыс. руб. (компания должна скоро войти в «Ростех»). По данным Росстата, средняя ежемесячная заработная плата в России на сентябрь 2017 года составляла 38 тыс. руб., средняя же за 2016 год была 36,7 тыс. руб. Но обычно, в крупных госкомпаниях этот показатель выше. Так, средняя зарплата в «Ростехе» выросла в 2016 году на 7% до 44 тыс. руб. в месяц, в РЖД на 5% до 46,8 тыс. руб., в Роскосмосе на 7% — до 49,9 тыс. руб., в ОАК — на 11,7% до 50,9 тыс. руб., в «Росатоме» — на 8,4% до 69,7 тыс. руб. В части социальных расходов частный и государственный секторы демонстрируют разный подход. Оплата курсов и фитнеса, бесплатные обеды и стажировки остаются скорее прерогативой коммерческого сегмента, говорят в SuperJob. В то же время для госструктур больше присущ стандартный набор — оплата отпусков (численность дней отпуска может колебаться, в зависимости от вредности производства) и больничных. Правда, в некоторых госкомпаниях существует довольно хороший соцпакет, включающий, например, программы по поддержке молодых специалистов, вплоть до предоставления служебного жилья. Так, в «Ростехе» с 2015 года действует собственная жилищная программа, которая предусматривает субсидирование процентов или первоначального взноса по ипотеке, а также компенсацию арендных и коммунальных платежей. В 2016 году к реализации программ подключились все холдинги ГК, включая «Вертолеты России», НПО «Высокоточные комплексы», «Технодинамика», «НПК «Техмаш» и «Рособоронэкспорт». Общие расходы корпорации на реализацию жилищной программы составили 828 млн руб. «Росатом» на улучшение жилищных условий сотрудников направил 0,8 млрд руб. Своя жилищная программа есть и в ОАК — в 2016 году расходы предприятий группы на ее реализацию составили более 170 млн руб. Программы негосударственного пенсионного обеспечения действуют в «Росатоме» и «Ростехе». В последнем в 2016 году на дополнительное пенсионное обеспечение персонала выделено 850 млн руб. Расходы на санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей̆ в «Росатоме» составили 1,1 млрд руб., в «Ростехе» — 546 млн руб.

Дружелюбные бренды Последние 10 лет — время активного ребрендинга в России. Свой фирменный стиль обновили многие банки, авиакомпании, торговые сети, сотовые операторы (Сбербанк, Альфа-Банк, МТС, «Билайн», «Аэрофлот», «Перекресток»). Рестайлингом занялись и промышленные госкорпорации. Необходимость ребрендинга была связана с устареванием внешней атрибутики, которая уже успешно отработала повестку. Многие компании начали проводить тогда модернизацию активов, и новый внешний вид должен был изменить представление целевой аудитории о них, привлечь новых партнеров и увеличить продажи. Они старались уходить от натуралистического изображения, которое до этого было свойственно их айдентике. Предпочтение отдавалось абстрактным образам, что было прорывом в сфере государственных коммуникаций. Компании обратились к дизайну впечатлений, который создавался за счет яркого и экспрессивного визуального ряда. Графике стали присущи объемность, многоцветность, градиент. При этом промышленные бренды, вынужденные приспосабливаться к социальной среде, становились дружелюбнее. Новый логотип и название завершали процесс ребрендинга. В 2014 году концерн «Калашников» начал кампанию по ребрендингу, объявив о новой философии самого известного в мире автомата: «оружие мира». Новый логотип был образован двумя буквами «К», взятыми из названия «Концерн «Калашников», и сочетанием красного и черного. Логотип концерна «Калашников» На следующий год глава госкорпорации «Ростех», в состав которой входит концерн, Сергей Чемезов заявил, что ребрендинг сделал концерн «Калашников» более узнаваемым в мире. Сама корпорация представила обновленный бренд в 2012 году, сократив свое название с «Ростехнологий» до «Ростеха». Логотип изменили со звезды на квадрат, при этом корпорация стала проводить более открытую публичную политику. Логотип ГК «Ростех» В 2008 году также провела ребрендинг компания «Роснанотех». Компания укоротила свое название до «Роснано» и поменяла логотип — вместо двуглавого орла символом компании стала разноцветная сфера «Мир возможностей». Логотип АО «Роснано» Радикальный рестайлинг фирменного стиля провел и «Росатом». Новый логотип напоминает ленту Мебиуса, символизирующую бесконечность, с расположенным внутри шаром — атомным ядром. Визуально это вывело бренд на новый ассоциативный и смысловый уровень, в котором прочитывается идеи бесконечной энергии, цикличности и развития. Логотип ГК «Росатом» Эксперты тогда отмечали, что повальное увлечение госкорпораций ребрендингом связано с желанием донести до партнеров, что они становятся эффективными бизнес-единицами с глобальным позиционированием, а значит, с более удобными для иностранцев названиями и дружелюбными логотипами.

Освещение деятельности госкорпораций Среди рассматриваемых госкорпораций чаще всего в СМИ упоминаются «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом»: на них приходится более 75% всех упоминаний. В 2016 году наибольшее число публикаций пришлось на долю «Роскосмоса»: в апреле внимание общественности было приковано к вводу в строй космодрома «Восточный». В 2017 году первое место по числу публикаций занял «Ростех», что было обусловлено рядом значимых инфоповодов, как экономических, так и политических. Освещение деятельности госкорпораций «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», «Роснано», ОАК и «Алмаз-Антей» в TOP50 федеральных СМИ в 2016–2017 гг. Общее количество публикаций «Данные предоставлены аналитическим агентством «Смыслография» Цитируемость По цитируемости среди рассматриваемых госкорпораций 80% всех цитат приходится на те же три корпорации: «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом» «Данные предоставлены аналитическим агентством «Смыслография» Долевое распределение по тональности «Данные предоставлены аналитическим агентством «Смыслография» В 2016-2017 годах наибольшая доля негативных сообщений у «Роснано» (25,7%) и у «Роскосмоса» (10,3%). В случае с «Роснано» это обусловлено уголовным преследованием ряда представителей руководства корпорации и её «дочек». В случае с «Роскосмосом» причиной стали неудачи ведомства: скандалы вокруг строительства и ввода в строй космодрома «Восточный», неудачный запуск спутника «Метеор-М» в ноябре 2017 года и другое. Наименьшую долю негативных сообщений имеет «Росатом», а по числу позитивных лидирует «Ростех» с 27%.