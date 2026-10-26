Научно-образовательный кампус с R&D-центрами откроется в Уфе

В Уфе заработает межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ), который объединит учебные корпуса, научные лаборатории, исследовательские центры и площадки для технологических компаний, включая их собственные R&D-подразделения. Для полноценного запуска кампуса завершается строительство его второй очереди, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.



«В этом году мы планируем завершить строительство второй очереди и сформировать полноценную научно-образовательную среду, где решением общих задач объединены университеты, прикладная наука и инновационный бизнес. У нас будет лучший кампус в стране. И это сильный аргумент в пользу того, чтобы выпускники школ шли учиться в вузы республики. У нас сильные университеты, и кампус, безусловно, укрепит систему высшего образования Башкортостана», — сказал Хабиров, отметив, что это один из проектов будущей федеральной сети современных университетских кампусов, реализуемых по поручению президента России.



После завершения строительства, по его словам, общая площадь инфраструктуры кампуса составит более 140 тыс. кв. м. Вторая очередь включает главный корпус с общежитиями для 4 тысяч студентов, образовательными и общественными пространствами, сервисной инфраструктурой. Также предусмотрены коворкинги, спортивные объекты и событийные площадки.



«Реализация этого проекта — стратегический шаг, определяющий научно‑образовательный и технологический вектор развития Уфы и всего региона на десятилетия вперед, — отметил председатель Банка ПСБ, партнера проекта, Петр Фрадков. — Ключевым условием его успеха выступает выверенная долгосрочная финансовая модель: она позволяет гармонично соотнести коммерческую эффективность создаваемых объектов с их фундаментальной социальной миссией. Формирование принципиально новой инфраструктуры — площадки, где будут тесно взаимодействовать университеты, научные организации и технологические компании, — задает масштаб всей инициативы».



Научно-технологическим ядром действующей части кампуса является IQ-парк. Сейчас там размещены лаборатории пяти университетов – резидентов проекта, научные подразделения Уфимского федерального исследовательского центра РАН, стартап-студия, центр предпринимательства и офисы индустриальных партнеров.



По словам Хабирова, созданная инфраструктура должна работать на конкретный результат. Поэтому важно увеличивать число высокотехнологичных компаний, малых инновационных предприятий, университетских стартапов и корпоративных исследовательских подразделений. Кампус даст возможность пройти путь от научной идеи и подготовки специалистов до разработки технологии и ее внедрения в реальный сектор.



Среди партнеров кампуса — крупные индустриальные предприятия. Компании участвуют в совместных исследованиях, разработке технологий, подготовке кадров и внедрении научных разработок в промышленность.

В дальнейшем планируется привлекать российские и международные высокотехнологичные компании, корпоративные исследовательские центры, ИТ-компании, предприятия в сфере медицинских и биотехнологий, инжиниринговые организации, университетские стартапы и малые технологические компании.

«Для бизнеса особенно ценно, что такие площадки позволяют выстраивать прямое взаимодействие с университетами, участвовать в подготовке будущих специалистов и совместно работать над прикладными исследованиями. Уверен, что развитие проекта и сети кампусов в целом даст новый импульс технологическому предпринимательству, поможет перспективным разработкам быстрее находить применение в промышленности и создаст дополнительные возможности для экономического роста регионов», — отметил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.



В апреле 2025 года в составе кампуса открылся Геномный центр. Он стал связующим звеном между научными коллективами генетиков и специалистами по информационным технологиям. Также там работает «Школа 21+» Сбера с образовательными программами в сфере цифровых технологий с упором на отраслевой специализации в генетике и медицине.