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В Москве состоится Молодежный форум Россия – Африка

При поддержке Фонда Росконгресс и Эндаумента МГИМО МИД России в период с 28 по 29 октября 2026 года на базе МГИМО МИД России состоится Молодежный форум Россия – Африка в рамках III Саммита Россия – Африка.

Форум представляет собой уникальную площадку, которая способствует развитию сотрудничества России со странами Африки, и призвана закрепить поступательную динамику многопланового российско-африканского партнерства, а также определить перспективы направления его развития на ближайшие годы.

Мероприятия направлены на развитие диалога между молодежью России и Африки, популяризацию африканистики и продвижение позитивного образа России на континенте. В программе планируется участие российских и африканских официальных лиц, ключевых представителей делового и экспертного сообщества, институтов развития и средств массовой информации.

«Российско-африканская дружба и партнерство имеют давнюю историю. В прошлом веке наша страна бескорыстно помогала самоотверженной борьбе африканцев за свободы и независимость. Сегодня развитие отношений со странами континента — в числе наших безусловных приоритетов. Африка — это континент будущего. А будущее творит молодежь. Это в полной мере касается и внешней политики», — отметил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Программа мероприятия предполагает раскрытие ключевых аспектов российско-африканского взаимодействия в формате открытых дискуссий, круглых столов, лекций и мировых кафе. На полях предусмотрены культурные мероприятия, которые позволят участникам погрузиться в атмосферу Африки, ощутить ее многообразие и колорит.

Впервые в рамках мероприятия состоится заседание Российско-Африканского молодежного союза (РАМС) — платформы, которая объединит российские и африканские молодежные организации для диалога и совместной деятельности, направленной на развитие партнерства, взаимопонимания и создания общего позитивного образа будущего миропорядка.

В рамках Молодежного форума также пройдут V Форум «Россия – Африка: что дальше?» и II Форум молодых дипломатов. Впервые Форум молодых дипломатов, реализуемый при поддержке Совета молодых дипломатов МИД России, состоялся весной 2025 года на полях IV форума «Россия – Африка: что дальше?».

Регистрация на мероприятие открыта до 20 октября 2026 года.

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