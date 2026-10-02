Российско-корейский бизнес-форум состоялся в Сеуле

29–30 сентября 2026 года в Сеуле состоялся Российско-корейский бизнес-форум. Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Корейско-Российский деловой совет (КРДС).

В мероприятии приняли участие представители деловых кругов России и Республики Корея, компаний, деловых ассоциаций, отраслевых союзов и экспертного сообщества.

В рамках деловой программы состоялось пленарное заседание «Россия – Республика Корея: контуры развития сотрудничества в современных условиях», а также тематические дискуссии и двусторонние встречи представителей российского и корейского бизнеса. Участники рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, инноваций и высоких технологий, креативной экономики, инвестиционного и межрегионального сотрудничества, а также транспортной и инфраструктурной связанности. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству с регионами России, прежде всего с Дальним Востоком и Арктикой, реализации совместных проектов, обмену компетенциями и подготовке кадров.