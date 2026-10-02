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При поддержке Рязанской НПК участники «Движения Первых» познакомились с историей села Исады

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») участники регионального отделения «Движения Первых» посетили село Исады Рязанской области. Поездка была приурочена к Году единства народов России и включала знакомство с историко-культурным наследием Спасской земли, а также участие в мероприятиях по благоустройству.

Село Исады известно как загородная резиденция рязанских князей. В 1217 году здесь прошел знаменитый «Княжеский съезд в Исадах», ставший одним из ключевых событий в истории Рязанского княжества.

В ходе экскурсии молодые люди посетили храм Воскресения Христова – уникальный памятник старинного русского зодчества XVII века. Храм был заложен в 1617 году в память о Прокопии Ляпунове – руководителе Первого ополчения в Смутное время. В местном историко-краеведческом музее гости также ознакомились с экспозицией, посвященной истории села и его знаменитым землякам. В музее представлены элементы традиционного крестьянского быта, одежда и утварь местных жителей.

В рамках поездки волонтеры приняли участие в спортивных соревнованиях и в субботнике на территории местной школы, а также посетили танцевальный мастер-класс. Важным событием стало посвящение участников «Движения Первых» в официальное семейное сообщество «Родные-Любимые» и вручение им памятных значков.

Рязанская НПК последовательно поддерживает инициативы общественных молодежных организаций, направленных на воспитание патриотизма и формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения. С 2011 года предприятие оказывает поддержку детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» - за годы сотрудничества с юными натуралистами проведено более 160 мероприятий.

В Год единства народов России Рязанская НПК поддержала межрегиональный краеведческий слет юных волонтеров «Такая разная Россия», прошедший в Касимове – городе, известном самобытным переплетением русской и татарской культур. Накануне Дня России компания презентовала тематический мурал с изображением людей разных профессий, национальностей и культур, объединенных общим трудом на благо России.

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