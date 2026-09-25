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Открыта аккредитация СМИ на Форум «Азартные игры: отчисления на спорт»

До 29 сентября 2026 года открыта онлайн-регистрация представителей СМИ и блогосферы на IV форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт», который пройдет в Москве 1-2 октября.

Заявку на участие могут подать представители СМИ и блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».
Регистрация проходит с 21 по 29 сентября. Заявки без сопроводительного письма рассматриваться не будут.

Следите за обновлениями на официальном сайте Форума и в информационных рассылках.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

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