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На форуме объединенных культур обсудят формирование аудитории будущего

Сегодня, 24 сентября, в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоится дискуссия «Аудитория будущего: пути привлечения детей и молодежи к классической музыке». Встреча войдет в деловую программу секции «Музыкальная культура» и будет посвящена поиску новых подходов к формированию интереса молодого поколения к академическому искусству.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

Участники дискуссии обсудят, как сделать классическую музыку частью культурного опыта детей и молодежи, какие форматы взаимодействия способны заинтересовать новую аудиторию и какую роль в этом процессе играют учреждения культуры, образовательные проекты и региональные инициативы.

Модератором дискуссии выступит генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко. В числе участников — министры культуры регионов России, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, музыковед, ведущий концертов, лектор, кандидат искусствоведения Ярослав Тимофеев.

Также сегодня в рамках деловой программы секции «Музыкальная культура» состоится дискуссия «Международные музыкальные конкурсы — путь к долговременному творческому взаимодействию музыкантов и аудиторий разных стран». Ее модератором выступит пианист, общественный деятель, народный артист России Денис Мацуев. К разговору присоединятся музыканты и педагоги из Великобритании, Германии, Испании, Австралии и Австрии.

Программа секции «Музыкальная культура» объединяет профессиональные дискуссии и концертные программы, создавая пространство для обсуждения актуальных вопросов развития музыкальной культуры и творческого взаимодействия представителей разных стран.

26 сентября, в завершающий день Форума, состоятся Дни армейской культуры, которые традиционно проходят в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

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