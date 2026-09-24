Участники мероприятия — спутника Конгресса молодых ученых разработают решения для Приазовья

С 29 сентября по 1 октября в Ростове-на-Дону состоится мероприятие — спутник VI Конгресса молодых ученых. Экспертов из других регионов России на своей площадке примет Донской государственный технический университет.

Ученые, исследователи, представители вузов и научных организаций России, органов власти и бизнеса будут работать над практическими задачами развития Приазовья и Ростовской области. Всего ожидается 150 участников.

В центре проектной работы — три задачи, связанные с устойчивым развитием Приазовья. Участники займутся созданием системы раннего предупреждения и оперативного прогнозирования заморных явлений и ухудшения качества вод Азовского моря, подготовят предложения по сохранению и рациональному использованию особо охраняемых природных территорий Приазовья, включая установление их границ, противопожарный мониторинг и развитие туристско-рекреационной инфраструктуры.

Отдельное направление посвящено управлению водными ресурсами и адаптации сельского хозяйства южного макрорегиона Приазовья к климатическим изменениям и последствиям разрушения Каховского водохранилища.

«Поддержка молодых ученых — это инвестиции в будущее. Мы рады, что Ростовская область стала одной из площадок проведения мероприятий VI Конгресса. Выбранная проблематика — сохранение природных ресурсов Приазовья – важная для региона. Это не только экология, это сельское хозяйство, транспорт, в целом развитие области. Нам важно получить от ученых свежий взгляд и интересные идеи. На Дону сильные вузы, созданы условия для молодых ученых. Например, на базе ДГТУ формируется кампус мирового уровня «Донтех». В ЮФУ открыты лаборатории в рамках уникального центра малотоннажной химии, где молодые ученые и аспиранты разрабатывают проекты по заказу промышленности», — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В программу мероприятия-спутника войдут выезды на научные и производственные объекты региона. Участники посетят лаборатории ДГТУ, Южного федерального университета (ЮФУ), а также предприятия компании «Ростсельмаш». После выездов проектные группы продолжат работу над своими предложениями и проведут их предзащиту.

1 октября на пленарном заседании проектные группы представят результаты. Итогом мероприятия должны стать предложения по мониторингу состояния Азовского моря, сохранению особо охраняемых природных территорий Приазовья и адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям. Подготовленные решения могут стать основой межведомственных проектов и инициатив федерального уровня.

Организаторы мероприятия-спутника — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, правительство Ростовской области, региональные вузы и научные организации.