Татьяна Голикова рассказала о предстоящем Форуме объединенных культур

В преддверии XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета форума Татьяна Голикова дала интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. В центре разговора – международное участие, деловая и культурная программы, а также практические результаты предстоящего форума.

Татьяна Голикова отметила высокий интерес к форуму: участие в нем ожидается представителей 70 стран, сформированы 44 официальные иностранные делегации. Ожидается около 2,5 тыс. участников основной программы, при этом число зарегистрированных участников впервые организованной молодежной программы уже приближается к 1,5 тыс.

Говоря о международном составе участников, Татьяна Голикова отметила, что среди стран, представители которых приедут на Форум, есть и государства, относимые Россией к недружественным.

«Если говорить об «оттепели», то мы понимаем, что попытки отменить российскую культуру, попытки изолировать страну, конечно, разбились. Если говорить о нашем форуме, то после 2022 года мы переосмыслили подходы, которые у нас были еще до ковида, и даже поменяли его название, вложив в него объединяющую роль России как проводника: духовного, культурного, проводника традиционных ценностей», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Особое внимание в интервью было уделено содержательным итогам форума. В частности, профессиональное сообщество представит предложения по развитию театрального и музейного дела. По словам Татьяны Голиковой, результаты дискуссий должны получить дальнейшее практическое продолжение.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет 24–26 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге. Главная тема Форума – «Объединенные культуры – общие ценности».