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Открыта регистрация на Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех»

Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех», объединяющий представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества для обсуждения вопросов интеграции людей с инвалидностью в социальную и экономическую жизнь, пройдет 2–3 декабря 2026 года в Москве. Регистрация участников открыта на официальном сайте проекта.

Участники Форума обсудят вопросы взаимодействия государства, бизнеса и НКО, развития инклюзивных сервисов и технологий, доступности образования и социальных услуг, возможностей для трудоустройства и профессиональной реализации. Деловая программа сформирована по пяти направлениям: «Самореализация», «Инновации без барьеров», «Человек в центре», «Экономика участия» и «Среда для жизни». Особое внимание уделят ассистивным технологиям, профессиональной, предпринимательской и творческой реализации людей с инвалидностью, а также созданию комфортной и доступной городской среды. Организаторами выступают Правительство Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

«Инклюзия сегодня выходит за рамки отдельных мер социальной поддержки и становится одним из системных принципов развития образования, культуры, спорта и сферы занятости. Наша задача – объединить государство, бизнес, некоммерческий сектор и экспертное сообщество для выработки комплекса решений, которые позволяют каждому человеку, независимо от каких-либо ограничений по здоровью, учиться, работать, пользоваться современными сервисами и реализовывать свой потенциал. Форум "Открыто для всех" дает возможность представить такие решения, оценить их эффективность и сформировать условия для тиражирования лучших практик по всей стране», – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В рамках форума также состоится вручение ежегодной премии «Открыто для всех», призванной отметить лучшие системные практики в сфере инклюзии.

«Форум "Открыто для всех" стал важной площадкой для открытого диалога о развитии общества равных возможностей. Его сила – в объединении представителей государства, бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. Такой формат позволяет обмениваться практиками, находить новые решения и выстраивать партнерства, которые получают продолжение не только на площадке Форума, но и в регионах», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Росконгресса Антон Кобяков.

Форум станет центральным событием Всероссийской недели «Открыто для всех». Мероприятия пройдут во всех регионах страны с 30 ноября по 6 декабря. Всероссийская неделя «Открыто для всех» объединит регионы страны: на культурных, образовательных и деловых площадках проходят фестивали, конференции, ярмарки, мастер-классы, концерты, спортивные и образовательные мероприятия. Для детей и подростков с особенностями здоровья предусмотрены «Детские дни» – творческие и просветительские программы.

К участию приглашаются представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, образовательных и культурных учреждений, социальные предприниматели, эксперты, люди с инвалидностью, родители детей с особенностями здоровья, а также лидеры и авторы инклюзивных проектов.

Участие в форуме доступно всем желающим – достаточно подать заявку на официальном сайте форума. После ее рассмотрения уведомление будет направлено на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Пакет участника предусматривает посещение мероприятий деловой программы, доступ к зонам делового общения и информационное сопровождение.

В 2025 году всероссийская неделя «Открыто для всех» собрала более 100 тыс. участников. Более чем в 40 регионах состоялось свыше 800 мероприятий. Очными участниками Всероссийского инклюзивного форума стали более 1,1 тыс. представителей органов власти, бизнеса, образовательных организаций и НКО.

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