Открыта аккредитация журналистов на освещение третьего саммита Россия – Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка

Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации начинает прием заявок на участие в освещении третьего саммита Россия – Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Аккредитация журналистов проводится на сайте kremlin.ru (президент.рф).

Для получения аккредитационного бейджа необходимо заполнить регистрационную форму.

Аккредитационный бейдж дает право доступа в международный пресс-центр, а также действует на следующих мероприятиях:

28–29 октября – Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка

28–29 октября – саммит Россия – Африка

Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранных журналистов.

Заявки принимаются с учетом квоты: для пишущих СМИ – не более двух корреспондентов и двух фотокорреспондентов (до четырех человек от одного СМИ); для телевизионных СМИ – не более двух съемочных групп (до шести человек от одного СМИ).

Окончание аккредитации – 12:00 (мск) 30 сентября 2026 года.

Заявки, поступившие после 12:00 30 сентября 2026 года, рассматриваться не будут.