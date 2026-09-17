Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в России

Открыта аккредитация журналистов на освещение третьего саммита Россия – Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка

Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации начинает прием заявок на участие в освещении третьего саммита Россия – Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Аккредитация журналистов проводится на сайте kremlin.ru (президент.рф).

Для получения аккредитационного бейджа необходимо заполнить регистрационную форму.

Аккредитационный бейдж дает право доступа в международный пресс-центр, а также действует на следующих мероприятиях:

28–29 октября – Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка

28–29 октября – саммит Россия – Африка

Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранных журналистов.

Заявки принимаются с учетом квоты: для пишущих СМИ – не более двух корреспондентов и двух фотокорреспондентов (до четырех человек от одного СМИ); для телевизионных СМИ – не более двух съемочных групп (до шести человек от одного СМИ).

Окончание аккредитации – 12:00 (мск) 30 сентября 2026 года.

Заявки, поступившие после 12:00 30 сентября 2026 года, рассматриваться не будут.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!