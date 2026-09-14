При поддержке «Башнефти» состоялся XII Уфимский международный марафон

Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») выступила официальным партнером одного из главных спортивных событий в Башкортостане — XII Уфимского международного марафона. В забеге приняли участие более 9 тыс. спортсменов из 43 регионов России и 46 стран.

Профессионалы и любители бега преодолевали дистанции от 2 км до классического марафона 42,2 км. Самых быстрых спортсменов наградили призами, все финишеры получили памятные медали.

Башкирские нефтяники представили самую многочисленную команду — почти 900 человек. Команда легкоатлетов «Башнефти» одержала победу в корпоративном зачете «Золотого дивизиона» марафона. Спортсмены компании традиционно заняли призовые места в различных возрастных категориях от 12 до 74 лет.

Победители марафона в абсолютном зачете получили специальные призы от «Башнефти». На открытой площадке компании работал фотокиоск, где каждый мог сделать фото на память. В зоне финишного городка была организована работа брендированного фудтрака, где спортсмены и гости марафона могли перекусить, выпить кофе и прохладительные напитки.

Поддержка массового и профессионального спорта, а также здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы дочерних предприятий «Роснефти». В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по различным дисциплинам для детей и взрослых.

В Башкортостане благодаря поддержке «Роснефти» с 2017 года открыто более 30 спортивных объектов и 11 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов, среди них новый стадион «Аургазы-Арена» в с. Толбазы, физкультурно-оздоровительный комплекс в Благовещенске, ледовые дворцы в Октябрьском, Кумертау и Туймазы, скейтпарк мирового уровня в Дюртюлях и стадион «Спартак» в Туймазах.