«РН Ванкор» сохраняет культурное наследие коренных народов Таймыра

«РН Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс Компании «Роснефть») оказывает поддержку проектов по сохранению культурного наследия народов Таймыра. Нефтяники поддержали выпуск этнографического издания «Шаманы из нганасанского рода воронов», которое знакомит широкую аудиторию с самобытным миром традиций и верований, составляющих наследие народов Сибири.

Издание подготовлено специалистами Таймырского краеведческого музея. В нем сочетаются этнографическое исследование результатов многолетней научной работы, а также уникальные артефакты и материалы музейных фондов. В книге раскрываются особенности мировоззрения и аспекты духовной культуры коренных жителей Таймыра, позволяя читателю погрузиться в мир традиционных верований нгнасан. Большое внимание уделено детальному описанию и интерпретации артефактов – идолов, ритуальных масок и костюмов с иллюстрациями, многие из которых впервые представлены широкой аудитории.

Поддержка проектов по сохранению национальной культуры в регионах России – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Компания реализует множество инициатив, нацеленных на сохранение традиционного уклада жизни коренных народов, развитие научных знаний о территории их исконного проживания, а также на популяризацию этнографического наследия.