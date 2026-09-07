При участии «Роснефти» в Нефтеюганске построили крупный спорткомплекс

В Нефтеюганске состоялось торжественное открытие Многофункционального спортивного комплекса «Феникс», рассчитанного на одновременное пребывание свыше 1 тыс. спортсменов и зрителей. В реализации проекта принял участие «РН-Юганскнефтегаз» в рамках Соглашения о сотрудничестве компании «Роснефть» и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В спортивном комплексе на площади 13 тыс. кв м. разместились зал спортивной акробатики, легкоатлетический манеж, тренажерный зал, а также просторное фойе, гардероб, буфет, раздевалки с душевыми, судейские комнаты.

Легкоатлетический манеж площадью более 5 тыс. кв м позволяет проводить соревнования всероссийского уровня. Он стал самой большой легкоатлетической площадкой в Югре. При строительстве манежа учитывались пожелания Федерации легкой атлетики ХМАО - Югры. Зал с четырьмя овальными дорожками на 200 м включает секторы для прыжков в длину и высоту, тройного прыжка, сектор для толкания ядра, четыре тренировочные беговые дорожки на 80 м, а также многофункциональную спортивную площадку для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Открытие манежа в Нефтеюганске будет способствовать развитию лёгкой атлетики в Югре. У спортсменов округа появилась возможность тренироваться круглогодично.

Не менее значимым стал зал для акробатики - эту площадку в городе ждали с особым нетерпением. В Нефтеюганске сильная школа этого вида спорта, ее воспитанники неоднократно демонстрировали свои успехи, завоёвывая победы и призовые места на престижных международных и всероссийских соревнованиях.

Несмотря на внушительные достижения спортсменов, ранее в городе не было помещений с высокими потолками, которые бы подходили для всех видов тренировок. Высота нового зала превышает 11 метров, он полностью укомплектован профессиональным оборудованием: специализированными коврами для проведения соревнований, акробатической дорожкой, батутной секцией с поролоновой «ямой», подвесным системами страховки и тренажерами.

Спорткомплекс также оборудован для занятий по адаптивному спорту и полностью соответствует требованиям безбарьерной среды. Здесь будут проходить учебно-тренировочные сборы региональной команды по беговым и прыжковым дисциплинам.

Залы встретят посетителей ярким бестеневым освещением и отличной акустикой: стены и потолок здесь покрыты шумоизоляционным материалом. На подвесные экраны будут транслироваться судейские оценки и результаты состязаний.

Благодаря поддержке нефтяников в сентябре новоселье отпразднуют спортсмены отделений спортивной акробатики, легкой атлетики и адаптивного спорта.

«РН-Юганскнефтегаз», ключевой добывающий актив «Роснефти», реализует значимые инфраструктурные и социальные проекты на территории своей производственной деятельности. В рамках Соглашения «Роснефти» с Правительством ХМАО-Югры строятся и реконструируются спортивные объекты, детские сады и культурные центры, закупается оборудование. Предприятие также заботится об обновлении материально-технической базы спортивных школ. Так, в 2025 году юные атлеты Югры получили новую форму и качественный инвентарь. Программа по переоснащению школ современным оборудованием охватила и другие учебные заведения округа.