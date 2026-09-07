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Роснефть» провела в Югре корпоративную эстафету по дуатлону

«РН-Юганскнефтегаз», ключевой добывающий актив «Роснефти», провел «Летний дуатлон» в Нефтеюганске. В командной эстафете, приуроченной к Дню нефтяника, приняли участие 22 команды — сотрудники дочерних предприятий Компании, работающих в ХМАО-Югре, члены их семей, жители города.

Дуатлон сочетает бег и велосипедные гонки. Помимо физической выносливости дисциплина помогает развить тактические и стратегические навыки, умение распределять силы между бегом и велогонкой.

Спортсмены преодолели три дистанции: бег на три километра, велосипедную трассу протяженностью пять километров, финальным испытанием стал бег на полтора километра. Согласно регламенту, каждая команда состояла из трёх человек, при этом в составе команды обязательно должны быть женщины. Впервые в летнем дуатлоне участвовали дети нефтяников. Для них организовали дистанции на 500 и 1000 метров. Самые маленькие участники прошли расстояние вместе с родителями.

Организаторы провели обучающее занятие, где показали, как подготовиться к нагрузке, чтобы избежать спортивных травм и правильно оказывать первую помощь.

На полевой кухне гостей и участников праздника угощали гречневой кашей и тушеным картофелем с куриным мясом, а также ароматной выпечкой, ягодным морсом и чаем из сибирских трав.

Завершением спортивного праздника стал благотворительный концерт. Перед гостями выступили участники корпоративного фестиваля «Роснефти» «Энергия талантов» со своими лучшими номерами, приуроченными к Году единства народов России. Все средства от концерта были переданы на лечение и восстановление школьника из Нефтеюганска.

«РН-Юганскнефтегаз» активно вовлекает жителей региона в спортивные и социальные проекты. Вместе с нефтяниками в мероприятиях участвуют ветераны, молодежь, представители общественных организаций.

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