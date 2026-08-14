Время лучших: дан старт премии «ТОП50HR» 2026

Национальная независимая премия и форум управления человеческими ресурсами «ТОП50HR» — ключевое мероприятие, которое демонстрирует вклад управленческих HR-команд в развитие бизнеса, качество жизни и экономику территорий через реальные кейсы, а также формирует стандарт эффективных управленческих команд и масштабирует лучшие практики управления людьми. Стратегическую и организационную поддержку проведению премии и форума оказывает Фонд Росконгресс, что подчеркивает федеральный масштаб инициативы и создает дополнительные возможности для взаимодействия бизнеса, государства и экспертного сообщества. Организаторы «ТОП50HR»: коммуникационное агентство Be Brand People и Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» (НКБ).

«Развитие человеческого капитала сегодня является одним из ключевых условий устойчивого экономического роста и технологического суверенитета страны. Особое значение приобретает способность компаний не только привлекать профессионалов, но и создавать среду для раскрытия потенциала людей, формирования сильных команд и новых управленческих решений. Важно, чтобы успешные практики, в том числе реализуемые в регионах и молодыми командами, становились заметными и получали возможности для масштабирования. Премия и форум «ТОП50HR» формируют площадку для такого профессионального диалога и обмена опытом между бизнесом, экспертным сообществом и институтами развития», — Антон Кобяков, Советник Президента Российской Федерации.

В первой премии приняли участие более 140 компаний со всей страны, они боролись за звание лучших в 8 основных номинациях и 4 спецноминациях. В этом году мероприятие приобретает стратегическую значимость для России, оно трансформируется из конкурса лучших практик в практический инструмент укрепления развития и устойчивости национального бизнеса. Для делового сообщества премия создает новый эталон — управленческую команду как единый организм. Светлана Светличная, председатель Первичной профсоюзной организации ПСБ, начальник Управления социального благополучия Департамента персонала банка ПСБ, кандидат педагогических наук, о значимости премии: «ТОП50HR» — событие, которое задает ориентиры для всей отрасли. Здесь собираются системные решения, прошедшие проверку временем и людьми. Премия ценна своим содержанием: она позволяет увидеть, какие подходы действительно работают, а какие остаются лишь красивой теорией. Для меня как для профсоюзного лидера особенно важно, что «ТОП50HR» последовательно расширяет повестку — от сухих KPI к качеству жизни сотрудников и их семей. Именно здесь наглядно видно: настоящий результат дает не конкуренция работодателя с работником, а социальное партнерство. Когда профсоюз и компания слышат друг друга — выигрывают все. Такая глубина и делает это событие по-настоящему важным в профессиональном календаре».

В этом году организаторы решили изменить концепцию, добавив в программу обширный деловой форум, новые номинации и треки, сформировав три категории участников: «Бизнес» — представители малого, среднего и крупного бизнеса; «Территории» — представители органов местного самоуправления территорий Российской Федерации; и «Новая смена» — для молодежных команд до 35 лет.

Всего будет 10 основных номинаций, а также 10 специальных, включая Гран-при «Достижение года». Такой подход позволяет максимально расширить возможности для участия как предприятиям из коммерческого сектора, так и участникам из некоммерческого и государственного секторов, органам местного самоуправления, региональным и муниципальным учреждениям, образовательным организациям и молодежным командам.

Среди специальных номинаций представлена номинация «Потенциал», в которой будут отмечены инициативы, посвященные поддержке молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Номинация учреждена под эгидой экосистемы «Потенциал страны» Фонда Росконгресс, проекты которой помогают на старте профессиональной жизни: от наставничества и профориентации в средней и старшей школе до первого трудоустройства и карьерного роста. Экосистема создана с целью объединить работодателей, государство, образовательные, добровольческие и другие организации, которые готовы помогать людям, относящимся к наиболее уязвимым категориям населения, и начинающим специалистам без опыта работы.

«Особое внимание в этом году мы уделяем регионам и молодым управленческим командам. Для нас принципиально важно, чтобы сильные кадровые решения, появляющиеся сегодня в разных субъектах страны, получали возможность быть замеченными на федеральном уровне и тиражироваться. «ТОП50HR» должен стать одним из механизмов такого отбора и масштабирования — площадкой, где лучшие практики бизнеса и регионов становятся частью общей повестки развития человеческого капитала страны», — заявил Сагид Заремуков, директор Национального конгресс-бюро.

В Экспертный совет и жюри премии вошли авторитетные эксперты в области управления организацией и персоналом, а также представители профессиональных, деловых сообществ и медиа. По словам Тахира Базарова, председателя экспертного совета «ТОП50HR», доктора психологических наук, заслуженного профессора Московского университета, «о том, что персонала «нет» и «нанять некого», говорят только в организациях, где не смогли внедрить грамотный процесс управления человеческим капиталом. Удержать человека экономически намного целесообразнее, чем найти нового, да еще и подходящей квалификации. Сегодня треть увольнений связаны с культурой компании и балансом жизни, а не с зарплатой. И когда мы говорим о разнообразии в команде, то чаще всего мы приходим к тому, что там возникает эффект самоорганизации, самоуправления. Премия и форум «ТОП50HR» призвана выявлять и популяризировать именно такие успешные практики управления командами».

Артем Дрыгант, основатель «ТОП50HR» и генеральный директор Be brand people, заявил: «Старт премии «ТОП50HR» — это сигнал рынку: вклад HR‑специалистов в развитие компаний должен быть признан и оценен по достоинству. Мы хотим, чтобы успешные кейсы вдохновляли и тиражировались, а профессионалы чувствовали, что их работа важна и заметна».

Финал премии и форум «ТОП50HR» пройдет в Москве 9-10 декабря в кластере «Ломоносов». Гостей будут ждать очные защиты лучших кейсов года, а также интенсивная программа делового форума с участием более 30 спикеров и зрелищная церемония награждения. Подать заявку и кейс на участие в премии можно на официальном сайте «ТОП50HR» c 12 августа по 25 октября.