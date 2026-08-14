С 17 по 20 августа 2026 года в столице Республики Тыва городе Кызыле состоится IV Международный буддийский форум «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества». Это знаковое мероприятие пройдет при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, а также Фонда «Росконгресс».

В мероприятии планируют принять участие делегации из 30 стран мира. Форум соберет известных религиозных деятелей, ученых, общественных лидеров и дипломатов, представляющих регионы России, а также Индии, Японии, Шри-Ланки, Мьянмы, КНР, Монголии, Непала, Сербии и других стран Азии, Европы и Африки.

Основной темой форума станет диалог культур, что особенно актуально в Год единства народов России и в условиях продолжающейся тенденции поворота России на Восток.

18 августа состоится торжественное открытие форума в формате пленарного заседания, после которого пройдут четыре дискуссионные панели: «Буддизм и сознание», «Буддизм и экология», «Ценности буддийской национальной культуры как драйверы туризма и гостеприимства», «Буддизм и традиционная медицина».

В период форума запланированы секционные заседания с докладами и обсуждениями вопросов влияния буддизма на историю и культуру народов России, развития буддизма Шри-Ланки, переводов буддийских текстов и их интерпретации, традиции восточной медицины, перспективы буддологии в России и другие. Также гости форума смогут ознакомиться с сакральными объектами буддизма Республики Тыва – монастырем Устуу-Хурээ в Дзун-Хемчикском кожууне и буддийской нишей Суме в Чаа-Хольском кожууне.

В рамках культурной программы форума запланировано открытие выставок «Буддийские реликвии из собраний музеев России», а также «Золото Чинге-Тей I», на которой будут представлены золотые артефакты из кургана, сопоставимые по значимости с легендарным «Аржаном-2». Участники Форума одними из первых в мире увидят эти бесценные находки.

В рамках форума пройдет Фестиваль буддийского кино, показ знакового спектакля «12» Мастерской Никиты Михалкова, а также грандиозное шоу «Колыбель Вселенной кочевника» с участием легендарных национальных коллективов, таких как «Саяны» (Тува), «Байкал» (Бурятия), «Тюльпан» и «Ойраты» (Калмыкия).