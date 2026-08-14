В МИД России состоялся брифинг о ключевых международных проектах фонда «Росконгресс»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прошел брифинг, посвященный предстоящим осенью 2026 года крупным международным проектам Фонда Росконгресс. Мероприятие было организовано для аккредитованных в Москве иностранных дипломатов. Открыл брифинг заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Он подчеркнул стратегическое значение российских авторитетных площадок для развития равноправного и взаимовыгодного диалога и международного сотрудничества. В рамках мероприятия с презентациями выступили представители Фонда Росконгресс.

Первым мероприятием, представленным на брифинге, стал XI Восточный экономический форум, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема ВЭФ-2026: «Дальний Восток – развитие во благо людей».

«За одиннадцать лет Восточный экономический форум стал международной площадкой, работающей в контексте глобальных экономических изменений. Смещение деловой активности в Азиатско-Тихоокеанский регион – это объективный мировой тренд, поэтому повестка ВЭФ остается актуальной и востребованной. Важно, что принятые здесь решения уже находят продолжение в реальных проектах и работают на повышение качества жизни в макрорегионе. В этом году площадка традиционно соберет ведущих представителей российского бизнеса, органов власти и наших зарубежных партнеров. ВЭФ создает все условия для их прямого диалога и поиска новых направлений взаимодействия в интересах развития Дальнего Востока и всей России», – отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

По его словам, в рамках ВЭФ-2026 пройдет более 70 деловых мероприятий, объединенных в пять тематических треков, а также бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, Монголии, Вьетнама и стран АСЕАН. Программа включает Международный молодежный день «День будущего», выставку «Улица Дальнего Востока», Форум креативных индустрий, Форум МСП, Международный форум «День сокола». Кроме того, пройдут Спортивные игры ВЭФ и фестиваль «Владивостокские сезоны».

Особое внимание в ходе брифинга было уделено девятому Международному форуму «Российская энергетическая неделя» и Международному муниципальному форуму.

Мероприятия деловой программы и выставка РЭН-2026 состоятся 14–16 октября. В ЦВЗ «Манеж» будет сосредоточена стратегическая повестка с участием представителей органов власти, руководителей энергетических компаний и иностранных делегаций, а в Гостином дворе пройдет мультиотраслевая Выставка оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.

«Российская энергетическая неделя – это площадка для диалога между представителями правительства, бизнеса, инженерно-технического и научного сообществ. Важно, что решения, принятые на Форуме, в дальнейшем оказывают влияние на развитие ТЭК, обеспечивая технологический суверенитет, рост экономики и укрепление позиций России на глобальных рынках», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Российской энергетической недели Владимир Затынайко. Представителей дипломатического корпуса также пригласили содействовать участию отраслевых компаний и бизнес-сообщества своих стран в работе РЭН-2026.

Международный муниципальный форум приобрел статус ежегодного федерального мероприятия по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 29 декабря 2025 года. Форум пройдет 23–24 ноября в Национальном центре «Россия». Его центральным событием станет пленарная сессия «Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам». В программу ММФ-2026 войдут специализированные конференции, церемонии подписания соглашений, культурные и спортивные мероприятия, а также посещение кластеров и объектов городской инфраструктуры Москвы.

«Муниципальная дипломатия требует не только общих усилий, но и формирования конкретных стратегий, направленных на решение актуальных задач современной урбанистики. ММФ создан для ускорения процесса реализации проектов, чтобы подписанный сегодня договор уже завтра стал фундаментом нового инфраструктурного объекта», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко.

Деловая программа охватит социальную сферу, экологию, транспорт, комплексное развитие территорий, информационные технологии, искусственный интеллект, инвестиции и культуру. Особое внимание будет уделено обмену опытом и выработке совместных решений для устойчивого развития инфраструктуры мегаполисов и муниципалитетов, создания комфортной городской среды, а также кадровой подготовке муниципальных команд для реализации лучших мировых практик. В рамках ММФ под эгидой ООН пройдет 6-й Международный форум городов с низким уровнем выбросов углерода.

В ходе брифинга отдельное внимание было уделено предстоящим событиям в Санкт-Петербурге. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет 24–26 сентября под темой «Объединенные культуры – общие ценности». Ожидается участие свыше 2,5 тыс. человек. Деловая программа объединит более 50 мероприятий по 10 тематическим направлениям, особое внимание будет уделено развитию международного гуманитарного сотрудничества и укреплению межгосударственных связей.

Еще одним крупным событием, которое в этом году впервые примет Санкт-Петербург, станет VI Конгресс молодых ученых. Он пройдет 2–4 декабря в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Конгресс объединит молодых ученых, ведущие университеты и научные организации, представителей наукоемкого бизнеса и государства. В центре внимания будут достижения и перспективные разработки российской науки, развитие научно-технологического потенциала страны и возможности современной исследовательской инфраструктуры.

«Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и Конгресс молодых ученых решают важную общую задачу – создают возможности для прямого международного диалога и развития долгосрочного сотрудничества. Форум объединенных культур способствует укреплению гуманитарных связей и культурного взаимодействия, а Конгресс молодых ученых – профессиональных контактов между исследователями и формированию совместных научных проектов. Для нас важно, чтобы эти мероприятия становились точками притяжения для представителей разных стран и давали конкретные результаты в виде новых связей и совместных инициатив», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и Конгресса молодых ученых Алексей Вальков.