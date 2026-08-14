В санаториях предприятий «Роснефти» в Самарской области с начала лета отдохнуло более 300 детей

В здравницах Самарской группы предприятий «Роснефти» за первые два летних месяца восстановили здоровье более тысячи человек, более 300 из которых - дети. Наряду с нефтяниками значительную часть отдыхающих составляют жители региона.

Предприятия «Роснефти» в Самарской области успешно реализуют оздоровительную программу на базе собственных социальных объектов. Санатории не только сохранили собственную оздоровительную инфраструктуру, но и инвестировали в ее модернизацию и оснащение. Современное диагностическое и медицинское оборудование, высокая квалификация специалистов санаториев позволили сформировать ряд комплексных оздоровительных программ, которые подбираются для пациентов индивидуально.

Оздоровительные центры работают круглогодично, в летний период здравницы переходят на формат семейного отдыха, организуя специализированные программы «Мать и дитя». Их отличительная особенность - широкий перечень процедур, ориентированных на повышение иммунитета ребенка и восстановление здоровья матери. В свободное время для детей организован досуг: развлекательные и спортивные программы, творческие мастерские.

Санаторий-профилакторий «Дубки» - современный оздоровительный комплекс, оснащенный более 50 видами оборудования, что позволяет оказывать услуги санаторно-курортного профиля с применением передовых методик. Кроме того, санаторий обладает собственной минеральной базой, включая лечебные грязи. Ежегодно в заводском санатории отдыхают и укрепляют здоровье более тысячи человек, организуются специальные заезды для ветеранов предприятия.

Санаторий «Свежесть» более 50 лет является главной здравницей в Сызрани. Здесь ежегодно восстанавливают здоровье и отдыхают порядка тысячи гостей. Благодаря поддержке нефтяников за последние годы обновлены корпуса, приобретено новое оборудование, созданы комфортные условия для отдыха и лечения. В санатории разработано 20 оздоровительных программ, в летний период наиболее востребованной является «Мать и дитя». В июне и июле в лечебном учреждении отдыхали и проходили оздоровление более 300 человек, треть из которых – дети.

Инфраструктура санатория-профилактория в Самаре включает бальнеолечебницу, отделение аппаратной физиотерапии, ингаляторий, спелеоклиматическую комнату и др. Здесь специализируются на лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. С начала лета санаторий принял четыре заезда.

Здравницы Самарской группы предприятий «Роснефти» соответствуют самым высоким стандартам санаторно-курортного лечения и входят в число лучших оздоровительных учреждений Самарской области. Они неоднократно становились лауреатами регионального конкурса «Клиника года» в номинации «Корпоративная медицина».

Компания «Роснефть» реализует десятки проектов, связанных с поддержкой здравоохранения и развитием медицины, в том числе направленных на создание благоприятной среды и повышение качества жизни как своих работников, так и жителей регионов. Средства выделяются на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию учреждений здравоохранения (больницы, поликлиники) в регионах присутствия, улучшение их материально-технической базы, в том числе приобретение новейшего медицинского и диагностического оборудования.