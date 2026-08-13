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Индия выступит страной – партнером Российской энергетической недели в 2026 году

Федерация индийской нефтяной промышленности (FIPI), представляющая Министерство нефти и природного газа Индии, организует стенд в рамках экспозиционной программы Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится с 14 по 16 октября в Москве на площадках ЦВЗ «Манеж» и Гостиного двора. На стенде будут представлены проекты восьми ведущих компаний нефтяной отрасли Индии. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя» Александр Новак подчеркнул, что Индия является одним из основных партнеров России в энергетике. «Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор и в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии. Отношения стран носят характер стратегического партнерства, лидеры государств находятся в постоянном контакте. Активно продвигается взаимовыгодное сотрудничество в рамках нефтегазовых проектов.

Экспозиция в рамках РЭН-2026 представит участникам и гостям Форума все текущие и перспективные проекты, в том числе совместно реализуемые двумя странами», – отметил Александр Новак.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного форума «Российская энергетическая неделя» Антон Кобяков подчеркнул, что за минувшие десятилетия традиционно дружественные российско-индийские отношения развивались по нарастающей. «Стратегическое партнерство России и Индии особенно ярко проявляется в энергетике: существует устойчивый интерес индийских компаний к нашим технологиям и ресурсам, а совместные проекты становятся примером взаимовыгодного обмена. При этом важно, что сотрудничество выходит далеко за рамки двустороннего трека – Москва и Нью-Дели активно координируют позиции в рамках БРИКС и других интеграционных объединений. Именно такая многосторонняя кооперация имеет особенное значение для формирования суверенного многополярного мира, где у каждой страны есть пространство для самостоятельного развития», – обозначил Антон Кобяков.

Индия станет первой официальной страной – партнером Международного форума «Российская энергетическая неделя» за время его существования.

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