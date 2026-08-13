В рамках ВЭФ-2026 откроется выставка «Русский импрессионизм. Стихия цвета»

В рамках фестиваля культуры ВЭФ «Владивостокские сезоны» 1 сентября в Приморской государственной картинной галерее состоится торжественное открытие выставки «Русский импрессионизм. Стихия цвета», посвященной особому пути этого направления в России конца XIX – начала XX века. Выставка организована Министерством культуры Российской Федерации, «РОСИЗО» и Фондом Росконгресс по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председателя Организационного комитета Восточного экономического форума Юрия Трутнева.

На русской почве импрессионизм, давший толчок рождению новой живописи и связываемый прежде всего с французской школой, обрел иное звучание – более проникновенное, эмоциональное, созерцательное. В творчестве русских художников-импрессионистов сочетались уроки французских мастеров – внимание к изображению света и движения воздуха – со стремлением передать внутреннюю жизнь человека, атмосферу места, духовную сопричастность природе и окружающему миру.

«Импрессионизм в русской культуре – отдельное явление: результат освоения западной практики и ее переосмысления через призму отечественных традиций, быта и истории. Вместе с коллегами из «РОСИЗО» мы будем рады предоставить участникам ВЭФ, а также всем жителям и гостям столицы Приморского края возможность познакомиться с прекрасными произведениями таких признанных мастеров, как Игорь Грабарь, Константин Горбатов, Станислав Жуковский, Сергей Виноградов и многих других. Уверена, эта выставка станет запоминающейся частью культурной программы Форума», – подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Всего на выставке будет представлено более 30 живописных произведений русских художников. Продолжая передвижническую, реалистическую линию интереса к «своему», к узнаваемым мотивам и простым на первый взгляд сюжетам, авторы обращались к крестьянской теме, усадебным пейзажам и интерьерам, к городским видам, наполненным поэтикой русской истории.

Экспозиция выстроена по принципу смены времен года, что позволяет проследить генезис живописных открытий и объяснить своеобразие русского импрессионизма. Тема смены времен года выступает в проекте и как художественная метафора – аллегорический ключ к восприятию и пониманию этого явления.

«Выставка «Русский импрессионизм. Стихия цвета» – уникальная возможность познакомиться с шедеврами великих мастеров мирового искусства из лучших музеев страны. Для нас большая честь представлять этот без преувеличения беспрецедентный проект, который стал результатом плодотворного сотрудничества с ведущими музейными институциями России. Убежден, что эта выставка станет ярким событием в культурной жизни Владивостока», – отметил генеральный директор «РОСИЗО» Георгий Москвичев.

Масштабный выставочный проект подготовлен Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» совместно с Государственной Третьяковской галереей, Серпуховским историко-художественным музеем, Музеем-заповедником В.Д. Поленова, Тверской областной картинной галереей, музеем «Новый Иерусалим», Химкинской картинной галереей им. С.Н. Горшина, Союзом художников России, а также Приморской картинной галереей. Выставка будет работать до 29 ноября.

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.