Более 700 тыс. человек присоединились к проекту по защите детей «Заступник»

«Заступник» – это мобильное приложение и сообщество родителей и волонтеров из более чем 700 тысяч человек. За прошлый год благодаря проекту оперативную поддержку получили более пяти тысяч детей – помощь, как правило, приходит уже через две-три минуты после сигнала тревоги от ребенка. Проект стал финалистом форума «Сильные идеи для нового времени» 2024 года, организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

Идея создания «Заступника» возникла внутри московской ИT-компании. После гибели ее основателя Дениса сотрудники разработали мобильное приложение, которое должно было помочь его детям быстро связаться с доверенными взрослыми в экстренной ситуации.

«Чтобы заполнить эмоциональную пустоту от потери отца и всегда иметь возможность помочь им, мы разработали приложение, к которому подключили детей Дениса и всех сотрудников нашей компании, чтобы, если детям понадобится какая-то помощь, любой из друзей папы мог получить сигнал и прийти на помощь. Через какие-то время мы подключили к системе и своих детей», – говорит лидер проекта «Заступник» Александр Петрухин.

Так на платформе появились первые несколько десятков детей и около ста взрослых. В экстренной ситуации ребенок, у которого на смартфоне установлено приложение, может послать сигнал о помощи. При нажатии тревожной кнопки ребенок одновременно запускает два процесса.

Во-первых, сигнал получает круглосуточный call-центр «Заступник». Операторы сразу оценивают ситуацию и координируют действия экстренных служб и участников сообщества. Во-вторых, уведомление получают взрослые из заранее сформированного «Круга доверия» ребенка – родители, родственники или другие близкие люди. Приложение подает громкий звуковой сигнал даже при включенном беззвучном режиме на телефоне. Взрослый видит местоположение ребенка, слышит, что происходит вокруг него, и при необходимости строит маршрут к месту, где находится ребенок.

Если близкие не могут быстро добраться до точки, они после проверки ситуации передают сигнал другим участникам сообществ, которые находятся рядом. Кроме того, приложение позволяет напрямую связаться со службой 112. «Мы не подменяем экстренные службы и полицию, а разгружаем их. Наш проект работает прежде всего на профилактику, и мы верим, что это положительно влияет на статистику», – отмечает Петрухин.

Одной из главных задач команды было понять, готовы ли взрослые помогать детям, которых они не знают лично. Первое масштабное тестирование системы прошло в Омске при взаимодействии с городскими властями. Во время пилота команда получила более тысячи предложений от родителей и доработала приложение. В частности, появилась возможность подключать к профилю ребенка второго взрослого, а также тестовый режим тревожной кнопки: ребенок заранее учится пользоваться функцией без отправки настоящего сигнала.

«Учились и на реальных кейсах. Один из случаев был комичным: мальчик боялся слезть с высокого дерева и нажал на кнопку – и на помощь к нему пришли 17 мам и 11 пап. Тогда мы решили ограничить число людей, получающих сигнал», – вспоминает Петрухин.

По данным проекта, по итогам года пилотной реализации в Омске количество преступлений против детей снизилось на 34%, число сексуализированных преступлений в отношении несовершеннолетних – на 16%, а все 663 ребенка, объявленные пропавшими за этот период, нашли живыми.

«Тема «Заступника» полетела – нас стали приглашать на телевизионные программы, проект стали информационно поддерживать известные люди и крупные общественные организации. Во многих городах России власти, иногда даже не пообщавшись с нами, стали принимать решения о массовой агитации и активном привлечении к проекту жителей. Число участников сообщества «Заступник» стало измеряться уже не десятками тысяч, а сотнями. Сегодня их около 700 тысяч», – сказал Петрухин.