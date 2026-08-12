Мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых соберет более ста экспертов со всей страны

В решении актуальных задач обеспечения качества питьевой воды и очистки промышленных стоков примут участие ведущие ученые России. Более ста экспертов со всей страны соберутся в регионе для изучения опыта и выработки новых решений.

С 18 по 20 августа в Ивановской области пройдет мероприятие-спутник VI Конгресса молодых ученых – ключевого ежегодного мероприятия Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным в 2022–2031 годах. Мероприятие-спутник состоится на базе центра «Солярис».

«На мероприятии-спутнике Конгресса молодых ученых в Ивановской области мы объединим экспертов ради главной цели — обеспечить людей чистой водой. Участникам предстоит разработать современные подходы к цифровому мониторингу водных объектов и применению технологий искусственного интеллекта в системах водоочистки. Рассчитываем, что в результате удастся подготовить современные решения, которые впоследствии помогут и другим регионам России», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

В числе задач спутника – выработка научно обоснованных решений по обеспечению жителей качественной питьевой водой; внедрению цифровых технологий в системный мониторинг экологического состояния водных объектов региона; разработке комплексной технологии регенерации сточных вод. В рамках трехдневной работы участникам мероприятия-спутника предстоит выработать действенные механизмы и предложить конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику программой форума предусмотрено посещение промышленных предприятий, объектов инфраструктуры по направлениям работы мероприятия-спутника. Научными кураторами тем мероприятия выступят ученые ведущих вузов региона.

«В этом году Ивановская область принимает мероприятие – спутник VI Конгресса молодых ученых. Наш регион выбран неслучайно. Мы не только входим в ТОП-5 регионов страны по доле молодых исследователей, но и являемся лидерами в стране по доле школьников, выбирающих в качестве ЕГЭ естественно-научные специальности. А проект «Солярис. Лекции о науке (СЛОН)» стал одним из ведущих российских научпоп-проектов. Уверен, что мероприятие–спутник VI Конгресса молодых ученых даст результат для дальнейшего решения конкретных вопросов, актуальных для Ивановской области и откроет молодым ученым со всей страны потенциал нашего любимого края», – сказал Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах страны ежегодно начиная с 2022 года. Их цель – вовлечение российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов страны. Конгресс молодых ученых и мероприятия-спутники проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В этом году Ивановская область стала одним из трех регионов России, которые принимают спутники Конгресса молодых ученых. Также мероприятия-спутники пройдут в Забайкальском крае и Ростовской области.

Ивановская область входит в пятерку ведущих регионов России по доле молодых ученых. Рейтинг подготовил Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию.

Вузы региона при поддержке регионального правительства выстраивают активный диалог с крупными предприятиями страны. Так, Ивановский государственный химико-технологический университет тесно работает с компаниями «Еврохим», «Фосагро», холдингом «РосХим». Энергоуниверситет плотно взаимодействует с «Росатомом», «ИнтерРАО», «Россетями».

Кроме того, в Ивановской области проводится системная работа по популяризации науки среди подрастающего поколения, в том числе естественных наук, которые помогают развить необходимые в современном мире инженерные навыки. По инициативе молодых ученых Ивановской области в 2023 году стартовал проект «СЛОН». На проекте с увлекательными лекциями выступают молодые ученые из разных регионов страны – от Москвы и Санкт-Петербурга, Иванова, до Калининграда, Астрахани и Камчатки, а также ученые с мировым именем. Аудитория «СЛОНа» уже превысила 60 миллионов слушателей по всей России. Эта работа приносит результат: в 2025-2026 году Ивановская область стала лидером в стране по доле школьников, выбравших для сдачи в ЕГЭ естественно-научные дисциплины. По итогам ЕГЭ в этом году школьники из Ивановской области получили 70 стобалльных результатов, подавляющая часть предметов – это естественные науки. Число выпускников, которые набрали на экзаменах высокий балл – более 80, увеличилось сразу в 4 раза.

VI Конгресс молодых ученых состоится 2-4 декабря в Санкт-Петербурге. Конгресс объединит ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а также молодых ученых, инженеров, победителей конкурсов, получателей грантов, студентов и школьников из России и других стран. В мероприятиях Конгресса традиционно принимают участие представители всех регионов Российской Федерации и более 100 иностранных государств.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Правительство Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

Научно-просветительские мероприятия Конгресса и демонстрация передовых наукоемких технологий способствуют популяризации достижений российской науки, повышению престижа профессии ученого и привлечению в отрасль молодых ученых и разработчиков.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны 2022–2031 гг. в России объявлены Десятилетием науки и технологий.