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Корпоративный музей «РН-Няганьнефтегаза» провел образовательные мероприятия для детей

В дни летних каникул корпоративный музей компании «РН-Няганьнефтегаз» организовал серию образовательных мероприятий для юных жителей Нягани. Участниками познавательных программ стали более 400 детей. В их числе воспитанники детских садов и пришкольных лагерей.

Для ребят подготовили пять тематических проектов, посвященных истории нефтедобычи в Югре, природным богатствам региона, многообразию профессий, востребованных на современном предприятии, развитию нефтегазовой отрасли.

Участники проекта «Из капли нефти - море профессий» узнали как нефтедобыча связана с повседневной жизнью каждого человека. Ребятам рассказали, что отрасль объединяет специалистов самых разных направлений, а продукты нефтепереработки используются при производстве одежды, игрушек, спортивного инвентаря, бытовых предметов и множества других привычных вещей.

Выставка «Минералы Урала» познакомила школьников с полезными ископаемыми региона. Посетители рассмотрели множество образцов горных пород и минералов, узнали об их происхождении, свойствах и применении.

Проект «Югра - нефтяная столица страны» рассказал детям о том, как открытие и освоение месторождений изменили жизнь региона. О первых геологах и нефтяниках, строительстве промыслов, дорог и новых городов, а также о том, какой путь проходит нефть - от геологоразведки и бурения скважины до добычи и транспортировки. Ребята также узнали о профессиях нефтегазовой отрасли и о современных технологиях, которые помогают вести добычу эффективно и бережно относиться к природе.

Благодаря проекту «Задолго до Гагарина» дети познакомились с историей освоения космоса и узнали о животных, которые помогали ученым изучать влияние полетов на живой организм. В космических исследованиях участвовали не только знаменитые Белка и Стрелка, но и обезьяны, мыши, черепахи, улитки и другие животные.

Особое место в летней программе занимает патриотический проект «Маленькие подвиги для большой Победы», посвященный вкладу первых жителей Нягани в Победу в Великой Отечественной войне. Горожане трудились на лесозаготовках, рыбном промысле, охоте, сплаве леса и в сельском хозяйстве. Для нужд фронта няганцы отправляли рыбу, мясо, пушнину, шкуры животных, дикоросы, орехи, грибы и другие продукты северного промысла. В годы войны значительно выросли объемы рыбодобычи. Для выполнения производственных планов был организован круглосуточный бригадный лов, в котором вместе со взрослыми трудились и школьники.

Образовательные проекты корпоративного музея направлены на сохранение истории предприятия, популяризацию инженерно-технических профессий и формирование у подрастающего поколения интереса к нефтегазовой отрасли.

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