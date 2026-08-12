Цирк и новые технологии: на Форуме объединенных культур обсудят будущее одного из самых зрелищных видов искусства

Трансформация циркового искусства в условиях технологического прогресса, сохранение традиций национальных цирковых школ и расширение международного профессионального сотрудничества станут ключевыми темами трека «Цирк» XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

В 2026 году организатором Форума выступит Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Санкт-Петербурга.

Куратором трека «Цирк» выступит генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Эдгард Запашный.

Деловая программа включает две тематические сессии: «Сохранение традиций: современные технологии на арене усиливают или ослабляют «язык» цирка?» и «Цирк как мост между культурами: как общие эмоции преодолевают языковые барьеры». В дискуссиях примут участие руководители цирковых организаций, артисты, режиссеры, представители профильных организаций, профессионального сообщества и зарубежные эксперты. Они проанализируют влияние современных технологий на развитие цирка, обсудят баланс между инновациями и сохранением художественных традиций, а также роль циркового искусства как инструмента культурного диалога и средства объединения людей вне зависимости от национальности и языка.

«Сегодня цирковое искусство переживает период активного развития: появляются новые технологии, художественные решения и форматы взаимодействия со зрителем. При этом неизменными остаются профессиональное мастерство, преемственность традиций и творческий обмен между цирковыми школами разных стран. Форум объединенных культур станет площадкой для открытого профессионального диалога о том, каким будет цирк будущего», – отмечает Эдгард Запашный.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет 24–26 сентября 2026 года. Главная тема Форума – «Объединенные культуры – общие ценности».