Опубликована программа фестиваля «Владивостокские сезоны» в рамках ВЭФ-2026

На официальном сайте опубликована программа фестиваля культуры «Владивостокские сезоны». Он состоится в рамках XI Восточного экономического форума, который пройдет 1–4 сентября. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Восточный экономический форум рассказывает не только о социально-экономическом развитии дальневосточных территорий, но и знакомит с особенностями наших регионов – культурой, традициями, укладом жизни и творческими достижениями. Здесь, на одной площадке, участники и гости ВЭФ могут познакомиться с музыкальными коллективами, узнать о художественных проектах и креативных инициативах регионов. Все это должно сделать наш Дальний Восток ближе, побудить людей приехать сюда, увидеть особенности различных территорий своими глазами», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Фестиваль объединит выставочные, концертные и просветительские проекты, которые будут доступны для участников Форума, жителей и гостей города. Программа познакомит посетителей с историей, искусством и культурным наследием Дальнего Востока, а также позволит по-новому взглянуть на Владивосток как на один из крупнейших культурных центров России.

«Сохранение культурного наследия и создание возможностей для творческого взаимодействия в современных реалиях становятся обязательным условием комплексного развития территорий. Гуманитарная сфера позволяет укреплять связи между регионами и расширяет возможности для международного сотрудничества. В этой связи мы уделяем большое внимание культурной программе Восточного экономического форума. Культурные мероприятия традиционно дополняют деловую повестку Форума, создавая пространство для доверительного диалога. Уверен, что фестиваль «Владивостокские сезоны» станет для участников Форума, жителей и гостей региона возможностью открыть Дальний Восток с новой стороны», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Ежедневно в дни Форума на площади Борцов Революции во Владивостоке на городской сцене выступят творческие коллективы со всего Дальнего Востока, а ключевым событием фестиваля станет гала-концерт «Мелодии Тихого» для жителей и гостей города, который пройдет 5 сентября на городской сцене.

Значительная часть программы будет посвящена истории России и Дальнего Востока. Через проекты ведущих музеев страны посетители смогут узнать больше об освоении восточных территорий, развитии российского флота, становлении государственности и истории Владивостока. Среди ключевых проектов – выставки «120 лет под водой» и «Взгляд на Восток», а также экспозиции музея-заповедника «Владивостокская крепость», раскрывающие историю морского форпоста России на Тихом океане.

Фестиваль объединит и крупнейшие художественные проекты. Посетителей ждет выставка ювелирных изделий из собрания Государственного Эрмитажа, экспозиции, посвященные русскому импрессионизму и отечественной живописи, а также проекты современных художников, отражающие культурное своеобразие Дальнего Востока. Такое сочетание позволит жителям и гостям Владивостока увидеть развитие российского искусства – от признанной классики до актуальных художественных практик.

Особое внимание будет уделено культурному многообразию России. Выставочные и просветительские проекты познакомят гостей с традициями, обычаями и художественным наследием коренных народов Дальнего Востока. Одним из центральных станет проект «От алеутов до якутов. Дальневосточный вектор», посвященный богатству и культурному разнообразию региона.

Также будут организованы тематические экскурсии по историческому центру города, кварталу «Миллионка» и объектам Владивостокской крепости. Для гостей подготовят специальные маршруты, посвященные морской истории и архитектурному наследию приморской столицы.

Кроме того, гостей ждут джазовые вечера в Нагорном парке, выступления Тихоокеанского симфонического оркестра и Российского национального молодежного симфонического оркестра.

Яркая программа также состоится в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». 1 сентября пройдет церемония открытия выставки. В течение всех дней Форума здесь будут организованы концертные программы регионов Дальневосточного федерального округа, представляющие национальные традиции, современное исполнительское искусство и культурное многообразие каждого субъекта ДФО.