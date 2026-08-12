Россия и Китай наметили векторы технологической кооперации в рамках выездной сессии ВЭФ в Пекине

Масштабную промышленную и технологическую кооперацию обсудили представители бизнеса России и Китая на выездной сессии XI Восточного экономического форума «Сотрудничество Дальнего Востока Российской Федерации и провинций Китайской Народной Республики». Мероприятие состоялось в Пекине и стало ключевой площадкой для прямого диалога между бизнесом двух стран.

Организаторами сессии выступили Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и НКО «Союз китайских предпринимателей в России». Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Центральными вопросами повестки стали поддержка иностранного бизнеса и совместные проекты, в том числе высокотехнологичные, с российскими компаниями на территории Дальнего Востока России. Участники рассмотрели конкретные меры поддержки китайских инвесторов, которые ведут или планируют вести свою деятельность на Востоке России. Акцент был сделан на Международной территории опережающего развития (МТОР), ее особенностях и законодательном регулировании, а также перспективах продвижения продукции под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток».

Заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев отметил, что цель международной ТОР, которая была запущена по решению Президента России, – стимулирование ускоренного создания производств на территории Дальневосточного федерального округа и привлечения иностранных инвестиций в приоритетные для страны отрасли.

«Условия для резидентов международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке России уникальны. Иностранный инвестор может рассчитывать на нулевую ставку по налогам на прибыль, имущество в течение 10 лет, стабилизационную оговорку на этот же срок и другие преференции. Кроме того, иностранного инвестора поддержит ВЭБ.РФ субсидированными кредитами и поручительством, а КРДВ сопроводит в режиме «единого окна», снимая все возникающие вопросы и обеспечивая прямое сопровождение бизнеса для наших китайских коллег. На сегодня количество проектов с господдержкой, в том числе реализуемых резидентами преференциальных режимов по соглашениям с КРДВ, почти достигло 4 000. Обязательства инвесторов по этим проектам превысили 15,4 трлн руб., из которых вложено 7 трлн 300 млрд руб. Из них 1 трлн – с иностранным участием», – подчеркнул Кирилл Каменев.

Также представитель Корпорации представил ряд инвестиционно привлекательных проектов Дальнего Востока для российско-китайской кооперации в сфере рекреации, логистики и промышленности.

Стороны обсудили конкретные шаги по созданию бесшовной трансграничной логистики, способной обеспечить растущий товарооборот. Ключевым треком стало совместное освоение острова Большой Уссурийский, который, как было отмечено в ходе сессии, должен превратиться в мощный логистический хаб. Диалог также охватил совместные проекты в сферах искусственного интеллекта, электронной коммерции и зеленой экономики.

Важность Восточного экономического форума как ключевого международного мероприятия для создания и укрепления связей между российским и мировым инвестиционным сообществом, а также роль выездных площадок в этом процессе отметил первый заместитель генерального директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов. Он подчеркнул, что на полях ВЭФ проводится всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока и возможностей сотрудничества с зарубежными странами.

«Форум создает условия для выработки практических решений и запуска крупных совместных проектов в различных сферах. Китай традиционно имеет широкое представительство на ВЭФ, а участие китайского бизнеса в форуме неизменно отличается высокой деловой активностью и практической результативностью. Формат выездных площадок позволяет поддерживать этот диалог на постоянной основе, расширять круг партнеров и совместно формировать повестку будущих встреч на Восточном экономическом форуме», – отметил Игорь Павлов.

Китайская сторона подтвердила, что видит перспективы для совместных инвестиционных проектов с российским бизнесом и надеется на их воплощение.

«С января по июнь 2026 года товарооборот между странами вырос на 25% и достиг 135 млрд долларов. Основываясь на этой цифре, могу предположить, что товарооборот в 2026 году превысит цифры прошлого года. Мы видим, что растет количество китайских предприятий на Дальнем Востоке. Доход от операционной деятельности таких предприятий тоже растет. ВЭФ стал ключевой платформой для взаимодействия китайского и российского бизнеса. Уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться и совместных проектов будет еще больше», – отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Чжоу Лицюнь подчеркнул, что выездная сессия Восточного экономического форума очень важна для продвижения и повышения узнаваемости самого мероприятия. С 2015 года ВЭФ – важная площадка для развития экономических связей России со странами АТР, развития сотрудничества с Китаем. Сегодня ВЭФ – ключевая площадка, где китайский бизнес встречается с российским рынком и его представителями, находя новые возможности для развития. Чжоу Лицюнь подчеркнул, что мероприятие, организованное Союзом китайских предпринимателей в России, КРДВ, Минвостокразвития России и Фондом Росконгресс будет способствовать привлечению еще большего числа участников во Владивосток в сентябре 2026 года.

Мероприятие объединило более 200 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и ведущих экспертов. Важнейшим практическим итогом серии B2B-переговоров стали предварительные договоренности между российскими и китайскими компаниями о запуске новых кооперационных проектов.

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.